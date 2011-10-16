۱۵۰روحانی به همراه کاروانهای راهیان نور به مناطق جنگی اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمید محمدی اظهار داشت: راهیان نور بهترین فرصت برای تجدید پیمان و بازآموزی صحنه‌های رشادت و جانفشانیهای رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس برای جوانان و نوجوانان است.

وی افزود: این اردوها می‌تواند در آشنا ساختن دانش‌آموزان و فرزندان انقلاب با فرهنگ ایثار و شهادت نقش بسزایی داشته باشد.

حجت‌الاسلام محمدی بصیرت‌افزایی را مهمترین هدف از اعزام کاروانهای راهیان نور عنوان کرد و افزود: قرار گرفتن دانش‌آموزان در فضای روحانی و معنوی مناطق عملیاتی و نگاه مستقیم و بدون واسطه از این مناطق می‌تواند در ارتقای بصیرت و بینش آنها تاثیرگذار باشد.

وی گفت: در طول سال جاری تعداد 150 نفر از روحانیان به همراه کاروانهای راهیان نور عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور می‎شوند تا در ایفای نقش ارزشمند تبلیغی، عقیدتی و بصیرت‎افزایی دین خود را ادا کنند.

حجت‌الاسلام محمدی تصریح کرد: همراه هر اتوبوس از کاروانهای راهیان نور یک روحانی با هدف ترویج فرهنگ بسیجی و ایثار و شهادت اعزام می‎شود.

مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون سپاه چهارمحال و بختیاری گفت: ارائه الگو و اسوه از رزمندگان و شهدای دانش‎آموز در اشاعه ارزشهای اسلامی نقش بسیار زیادی دارد و این مهم در قالب اردوهای راهیان نور عملی می‌شود.



حجت‌الاسلام محمدی بیان داشت: پیوند روحانیت با اقشار مختلف جامعه به ویژه دانش‎آموزان در بسط و گسترش هرچه بیشتر روحیه معنوی و ولایت‌مداری بسیار مؤثر خواهد بود.