۱۵۰روحانی به همراه کاروانهای راهیان نور به مناطق جنگی اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حمید محمدی اظهار داشت: راهیان نور بهترین فرصت برای تجدید پیمان و بازآموزی صحنههای رشادت و جانفشانیهای رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس برای جوانان و نوجوانان است.
وی افزود: این اردوها میتواند در آشنا ساختن دانشآموزان و فرزندان انقلاب با فرهنگ ایثار و شهادت نقش بسزایی داشته باشد.
حجتالاسلام محمدی بصیرتافزایی را مهمترین هدف از اعزام کاروانهای راهیان نور عنوان کرد و افزود: قرار گرفتن دانشآموزان در فضای روحانی و معنوی مناطق عملیاتی و نگاه مستقیم و بدون واسطه از این مناطق میتواند در ارتقای بصیرت و بینش آنها تاثیرگذار باشد.
وی گفت: در طول سال جاری تعداد 150 نفر از روحانیان به همراه کاروانهای راهیان نور عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور میشوند تا در ایفای نقش ارزشمند تبلیغی، عقیدتی و بصیرتافزایی دین خود را ادا کنند.
حجتالاسلام محمدی تصریح کرد: همراه هر اتوبوس از کاروانهای راهیان نور یک روحانی با هدف ترویج فرهنگ بسیجی و ایثار و شهادت اعزام میشود.
مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون سپاه چهارمحال و بختیاری گفت: ارائه الگو و اسوه از رزمندگان و شهدای دانشآموز در اشاعه ارزشهای اسلامی نقش بسیار زیادی دارد و این مهم در قالب اردوهای راهیان نور عملی میشود.
حجتالاسلام محمدی بیان داشت: پیوند روحانیت با اقشار مختلف جامعه به ویژه دانشآموزان در بسط و گسترش هرچه بیشتر روحیه معنوی و ولایتمداری بسیار مؤثر خواهد بود.
حجتالاسلام محمدی بیان داشت: پیوند روحانیت با اقشار مختلف جامعه به ویژه دانشآموزان در بسط و گسترش هرچه بیشتر روحیه معنوی و ولایتمداری بسیار مؤثر خواهد بود.
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