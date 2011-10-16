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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۰

دقیقی:

دانش آموزان منتخب مسابقات سرشماری در قزوین تقدیر می شوند

دانش آموزان منتخب مسابقات سرشماری در قزوین تقدیر می شوند

قزوین- خبرگزاری مهر: مسئول تبلیغات ستاد سرشماری استان قزوین گفت: از 164 دانش آموز منتخب در مسابقات مرتبط با سرشماری نفوس و مسکن در استان تقدیر می شود.

هادی صادق دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از 164 دانش آموز منتخب در مسابقات مرتبط به سرشماری در سطح مناطق آموزشی استان قزوین تقدیر خواهد شد.
 
وی تصریح کرد: با توجه به مذاکرات صورت گرفته از طرف مرکز آمار ایران با وزارت آموزش و پرورش، از آنجایی که مدارس کشور به تفکیک مناطق هستند از این رو تعداد منتخبان مسابقات دانش آموزی به جای 12 نفر در هر شهرستان به تعداد 12 نفر در هر منطقه آموزش و پرورش افزایش یافته است.
 
مسئول تبلیغات ستاد سرشماری استان قزوین افزود: براساس این تصمیم 397 شهرستان به 717 منطقه در کل کشور افزایش ‌یافته و به تبع آن به جای تقدیر از دانش آموزان منتخب پنج شهرستان از164 دانش آموز منتخب در 14 منطقه آموزشی استان تقدیر خواهد شد.
 
وی بیان کرد: در همین راستا برای توزیع و اهدای جوایز، سازماندهی مجددی با همکاری ادارات آموزش و پرورش استان و شهرستان صورت خواهد گرفت.
 
این مسئول یادآورشد: بدین منظور اطلاعیه مسابقات دانش‌آموزی متناسب با تعداد مدارس استان و شهرستان تکثیر و برای توزیع بین مدارس در اختیار آموزش و پرورش استان قرار گرفته است.
 
دقیقی در پایان اظهارداشت: این مسابقات در سه مقطع ابتدایی در قالب نقاشی، راهنمایی در قالب روزنامه دیواری و متوسطه در قالب انشاء نویسی با موضوع سرشماری برگزار می شود.
کد مطلب 1434843

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