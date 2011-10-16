تخصیص اعتبارات فرهنگی استان اصفهان برای طرح ملی محیط یار

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان زاده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: اصل 50 قانون اساسی مربوط به مقوله محیط زیست و حراست از آن است و بر اساس این قانون حفظ محیط زیست وظیفه عمومی اشخاص حقیقی و حقوقی تلقی می شود.

وی خواستار توجه به قوانین موجود در این خصوص شد و تاکید کرد: اصل 50 قانون اساسی، بند هشتم مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله قوانینی است که باید آن را در کوتاه ترین زمان زنده کرد.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: در اصل 50 قانون اساسی آمده که هر گونه فعالیت اقتصادی و غیره که با آلودگی محیط زیست و تخریب غیر قابل جبران انجام شود ممنوع است.

وی بیان داشت: اصلاح آیین نامه اجرایی بند الف ماده 189، تبدیل برنامه جامع به طرح تملک سرمایه ای و ایجاد بانک اطلاعات مستندات آموزشی استانها ازجمله اقدامات انجام شده این ارگان در شش ماه نخست سال جاری بوده است.

لاهیجان زاده خواستار ورود دستگاه های فرهنگی، رسانه ها و وزارت فرهنگ و ارشاد برای ورود به این موضوع شد و افزود: جلب و مشارکت مردم و سرمایه های اجتماعی در این خصوص بسیار مفید است و می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

وی خواستار تخصیص اعتبارات فرهنگی استان برای طرح ملی محیط یار شد و گفت: در این طرح از هر 15 دانش آموز یک نفر محیط یار می شود که کمک زیادی می تواند به محیط زیست کند.



مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه آگاه سازی و استفاده از تجارب کشورها در خصوص محیط زیست تاثیر بسزایی در حفاظت از آن دارد، تصریح کرد: این امر سبب می شود که از تصمیم گیریها و اتفاقات بد جلوگیری شود.