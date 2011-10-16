رسانه ها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری یادواره شهید مرحمت بالازاده در اردبیل اظهار داشت: وزارت ارشاد و ادارات تابعه این وزارتخانه در استانها باید نسبت به هدایت مطبوعات و رسانه ها به درج مطالبی از خاطرات و وصیت نامه های شهدا اقدام کند.



وی با اشاره به برگزاری یادواره شهید بالازاده در آینده ای نزدیک، افزود: مطبوعات استان اردبیل باید مطالب و وصیت نامه مرحمت بالازده را در شماره های آتی خود چاپ کنند زیرا این امر تاثیر بسیار مهمی در انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جدید خواهد داشت.



استاندار اردبیل با اشاره به نصب تصاویر شهدا در سطح شهرها، از نصب چهار تصویر کاشیکاری از شهید بالازاده در سطح استان خبر داد و اضافه کرد: این اقدام نیز تاثیر بسیار مثبتی در جامعه خواهد داشت.

وی با اشاره به چاپ کتابی فاخر و نفیس از زندگینامه شهید بالازده عنوان کرد: در فرصت باقی مانده تهیه کتابی نفیس ممکن نبوده و بهتر است یک مجموعه ای از خاطرات و وصیت نامه شهید بالازاده تهیه ودر اختیار دانش آموزان قرار داده شود و در زمان دیگری نسبت به تدوین و چاپ کتابی ماندگار و نفیس از زندگی و وصیت نامه های این شهید اقدام شود.



صابری همچنین با تاکید بر برگزاری برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی همزمان با برگزاری یادواره شهید مرحمت بالازده بر برگزرای مسابقات فرهنگی و ورزشی با عنوان جام شهید بالازاده نیز تاکید کرد.

وی برگزاری یادواره شهدا را موجب گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دانست و از ساخت مدرسه به نام شهید بالازاده خبر داد و ابراز داشت: ساخت تندیس این شهید بزرگوار نیز اقدام مهم برای ماندگارشدن یاد و خاطره شهداست.

در این جلسه فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل نیز با اشاره به خصوصیات اخلاقی این نوجوان شهید 13ساله گفت: وی در اسفند ماه سال 63 و در عملیات بدر در جزیره مجنون به شهادت رسید.

سردار جلیل بابازاده همچنین از برگزاری یادواره 36 هزار شهید دانش آموزان استان اردبیل همزمان با هشتم آبان ماه جاری سالروز شهادت حسین فهمیده به عنوان شهید شاخص ملی خبر داد.