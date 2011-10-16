500 نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی در زنجان ورزشکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی خلدی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم جشن پارالمپیک استان زنجان در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر برای 16 هزار نفر در سایت بهزیستی پرونده تشکیل شده، اظهار کرد: از این مجموع بیش از 500 نفر جزو ورزشکاران استان هستند.

وی در رابطه با امکانات ورزشی موجود برای افراد تحت پوشش بهزیستی استان گفت: در حال حاضر در منطقه اعتمادیه شهر زنجان یک سالن ورزشی وجود دارد که متأسفانه امکاناتی ندارد و این در حالی است که از طریق استانداری زنجان 150 میلیون تومان اعتبار جهت تعمیر اساسی این سالن اختصاص یافته است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با اشاره به اینکه از اعتبار اختصاص یافته فوق برای ایجاد رختکن، سرویس بهداشتی و سکوی تماشاگر در این سالن ورزشی استفاده خواهد شد، تصریح کرد: برای هر کدام از 31 ورزشکار معلولی که موفق به کسب مدال در سطح جهانی شده بودند شش میلیون تومان کمک بلاعوض به همراه یک قطعه زمین برای احداث آپارتمان این افراد اعطا شده که این زمین در سوم خرداد سال‌جاری کلنگزنی شد.

وی ادامه داد: طبق توافقات صورت گرفته با مدیرکل ورزش و جوانان استان، مقرر شده یک قطعه زمین 20 هکتاری در محل خانه سالمندان و بیماران روانی مزمن در نزدیکی روستای کوشکن جهت احداث یک استخر سرپوشیده یا سالن ورزشی استفاده شود که سال 91 عملیات اجرایی یک فاز از این پروژه آغاز خواهد شد.