حجت‌الاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس نهم گفت: به اعتقاد ما ورود به هنگام آیت‌الله یزدی و آیت‌الله مهدوی کنی به مدیریت بحث انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی و تجمیع دوستان اصولگرا در زیر یک پرچم واحد، نتیجه مستقیم آن خلع سلاح رقیب و جلوگیری از تفرقه و تشتت نیروهای اصولگرا و خودداری از خودزنی و مجروح کردن یکی دیگر است و در یک کلام موجب ناامیدی دشمنان انقلاب اسلامی و عصبانیت رسانه‌های خارجی شده است.



اصلاح‌طلبان به صورت چراغ خاموش حرکت می‌کنند



وی با بیان اینکه در فضای کنونی کشور و برای دستیابی به کرسی‌های مجلس، اصولگرایان و اصلاح طلبان در رقابتند، تصریح کرد: هر چند به ظاهر گفته می‌شود که اصلاح طلبان برنامه‌ای برای حضور در انتخابات مجلس ندارند و یا در حال تنظیم شروط هستند، واقعیت آن است که اصلاح طلبان به صورت چراغ خاموش در پی رصدکردن شرایط موجود و آینده کشور هستند و با دقت جریانات داخلی جبهه اصولگرایی را پیگیری می‌کنند تا بر اساس آن نسبت به واردکردن نیروهای خود در سطوح مختلف برنامه ریزی کنند.

بنایی گفت: بدیهی است که بهره‌بردار عمده از اختلافات داخلی اصولگرایان جریان اصلاح طلبی است و کسی نمی‌تواند خودش را به غفلت بزند و بگوید من نمی‌دانستم. مطمئناً میوه شوم و تلخ تفرقه در جمع اصولگرایان را اصلاح طلبان برداشت خواهند کرد.



هدف جامعتین پیروزی در انتخابات با حفظ اکثریت اصولگرایان مجلس است



وی پیروزی در انتخابات مجلس نهم با حفظ اکثریت اصولگرایان مجلس را هدف روشن جامعتین عنوان کرد و گفت: با این فرض هر شخص حقوقی و حقیقی که بخواهد به روش‌های مختلف و یا کارهای موازی به نحوی از انحاء با ایجاد تفرقه و دو دستگی در جمع اصولگرایان مانع این پیروزی شود، معلوم است که به صورت خواسته با نخواسته به خدمت رقیب برخاسته و آنها را با کمترین زحمت، صاحب کرسی‌های مجلس خواهد کرد. اما اینکه چه کسی ممکن است به این خطای فاحش دست بزند و موجب تفرقه در بین اصولگرایان بشود، تصورش بسیار آسان است و نمونه‌های فراوانی از آن را هر یک از ما در ذهن داریم.



حجت‌الاسلام بنایی تاکید کرد: مروری بر وقایع سیاسی و انتخابات مجالس و ریاست جمهوری‌ها گواه بر این مدعاست که غفلت و سهم‌خواهی و زیاده‌طلبی هر یک از ما ممکن است چنین سرنوشتی را برای ما رقم بزند، بنابراین راه پیش رو حساس است و مسیر دشوار، و بینش و بصیرت لازم است که از این مسیر به سلامت عبور کرد.



همه گروه‌ها باید در مقابل جریان‌های انحرافی و فتنه موضع‌گیری کنند



حجت‌الاسلام بنایی با اشاره به ادعاهای برخی گروه‌های سیاسی گفت: ممکن است ادعا شود که اینها به لحاظ سابقه در چه جایگاهی قرار دارند؟ چگونه ممکن است اینها دچار بی‌بصیرتی و خطای فاحش شوند، جواب این ادعا هم از تجربه جریان فتنه و جریان انحرافی به خوبی به دست می‌آید، به همین دلیل اصرار داریم که بایستی اولاً در مقابل جریان فتنه و جریان انحرافی همه گروه‌ها و اشخاص باید به صورت شفاف موضع گیری داشته باشند و نسبت خود را تعریف کنند و دوماً موضع خود را به صورت شفاف در برابر منشور جامعتین و مواضع دبیران محترم جامعتین روشن کنند تا مجال شبهه‌افکنی و ابهام گویی و چرخش 180 درجه‌ای برای کسی پیش نیاید.



این عضو اصولگرای مجلس با بیان اینکه مسیر و راه در جریان اصولگرایی پذیرفتن منشور جامعتین و تجمع در زیر چتر جبهه متحد اصولگرایی است، تصریح کرد: انتخاب و ترویج و اشاره به هر راه دیگر از سوی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی که موجب انحراف افکار عمومی اصولگرایان و یا تضعیف این جبهه شود، مشمول نهی صریح آیت‌الله مهدوی کنی قرار می‌گیرد.



حجت‌الاسلام بنایی تاکید کرد: دوستان خیرخواه و دلسوز ما باید شرایط موجود و شرایط پیش رو را درک نموده و نسبت خود را با جریان روحانیت و مرجعیت و منشور جامعتین و جبهه متحد اصولگرایی به صورت شفاف و متقن مشخص نمایند تا در آینده گرفتار حسرت و ندامت نشوند.

