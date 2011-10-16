اعتراضات جهانی علیه نظام سرمایه داری به معنای پایان یک دوره است

به گزارش خبرگزاری مهر، "زیگمار گابریل" خواستار بازنگری در سیستم بانکی غرب شد. وی در گفتگو با هفته نامه آلمانی اشپیگل گفت : باید بین بانکهای سرمایه گذار و بانکهای تجاری تفاوت قائل شد.

گابریل با اشاره به گسترش اعتراضات جهانی علیه نظام بانکی در غرب تاکید کرد: این اعتراضات به منزله پایان یک دوره برای نظام سرمایه داری بوده و نشان داد که کاپیتالیسم باید برای بار دوم مهار شود.

رهبر جناح اپوزیسیون آلمان برگزاری اعتراضات گسترده در این کشور طی روزهای گذشته را به فال نیک گرفت و اظهار داشت : این برای آلمان هم خوب است که افراد زیادی در تظاهرات صلح آمیز علیه سیستم مالی شرکت می کنند.

به اعتقاد این مقام آلمانی، آزادی های بی حد و مرز بازارهای سرمایه داری در غرب سبب تخریب و ویرانی اقتصادها شده است.



وی همچنین سیاستهای حزب سوسیال دموکرات در دولتهای پیشین آلمان در پیروی از اقتصاد آزاد را به باد انتقاد گرفت.

گفتنی است روز گذشته مردم شهرهای مختلف جهان در همبستگی با معترضان نظام سرمایه داری آمریکا موسوم به "تسخیر وال استریت" دست به تظاهرات گسترده زده و علیه گسترش بی عدالتی ها در غرب فریاد اعتراض سردادند.