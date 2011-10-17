به گزارش خبرگزاری مهر، توجه و تمرکز اصلی رادکلیف ریچاردز در این نشست بر اخلاق زیست پزشکی است. وی موضوعات آشنا و مطرح در این حوزه اخلاقی را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. تأکید سخنران در این نشست بر خود موضوع نیست بلکه بر روش و متد تحلیل است.

ریچاردز تأکید خود را بر تصمیم گیری عملی و اخلاقی در این بحث قرار داده و این شیوه تجزیه و تحلیل را بررسی می کند.

رادکلیف ریچاردز فیلسوف بریتانیایی است که آثار و تحقیقاتی در حوزه اخلاق زیستی دارد. او طی سالهای 1979 تا 1999 استاد فلسفه در دانشگاه اپن بوده است.

ریچاردز مدیر مرکز اخلاق زیستی و فلسفه پزشکی در یونیورسیتی کالج لندن بوده است. از سال 2008 میلادی به این سو او استاد فلسفه عملی در دانشگاه آکسفورد است.

خرد به دو نوع تقسیم می‌شود؛ یکی نظری و دیگری عملی. خرد عملی مبتنی بر مبانی نظری است.