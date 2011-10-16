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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۲

همایش دو روزه مدیریت بحران در اردبیل آغاز شد

همایش دو روزه مدیریت بحران در اردبیل آغاز شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: همایش و کارگاه آموزشی دو روزه مدیریت بحران ویژه مدیران استان اردبیل با مسئولان استانی در محل مجتمع شورابیل اردبیل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار اردبیل عصر یکشنبه در مراسم آغاز به کار این همایش با اشاره به اهمیت و نقش آموزش در مقابله با حوادث اظهار داشت: آموزش یکی از مهمترین فاکتور در کاهش اثرات بلایای طبیعی است.

ایرج بیگدلو اتخاذ تصمیم خوب، به موقع و قاطع در زمان وقوع حوادث را مهم ارزیابی کرد و افزود: همه نیازمند آموزش هستیم زیرا آموزش آمادگیهای لازم را در موقع اتفاق و حادثه برای ما مهیا می کند.
 
وی اضافه کرد: رشد فزایندی که تکنولوژی دارد و با امکانات جدیدی که شناخته شده بیش از پیش راهکارهای جدید و مناسب را در حوزه های مختلف نیازمند است.
 
معاون استاندار اردبیل نقش اطلاع رسانی در بحث آموزش را یاد آور شد و ابراز داشت: در اقدامات قبل از وقوع حادثه باید ضمن کسب آمادگیهای لازم برای به حداقل رساندن خسارت با اجرای مانورهای مختلف و آموزشهای عمومی در صدا و سیما توجه ویژه به عمل آید.
 
وی با بیان اینکه حین حوادث نیز ازجمله اقداماتی است که باید در این راستا هوشیارانه حرکت کرد، متذکر شد: در بحث آموزشهای بعد از حوادث نیز باید توان علمی و دانش اجرایی برای نحوه ساخت و سازها و استفاده از مصالح استاندارد مد نظر قرار گیرد.
 
بیگدلو خواستار توجه ویژه مدیران به پدافند غیر عامل شد و تصریح کرد: مدیران اجرایی نسبت به تقویت حوزه های نظارتی اقدام و با اتخاذ تصمیم صحیح و اصولی در زمان وقوع حادثه زمینه کاهش اثرات بلایای طبیعی را فراهم کنند.

وی برگزاری دوره های آموزشی را در افزایش و ارتقای اندوخته های علمی و عملی مؤثر دانست و بیان داشت: برای این همه هزینه ای که برای مقابله با حوادث هزینه می شود باید خود را برای هر اتفاق و وقوع حادثه آماده کرد.
کد مطلب 1434861

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