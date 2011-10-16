همایش دو روزه مدیریت بحران در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار اردبیل عصر یکشنبه در مراسم آغاز به کار این همایش با اشاره به اهمیت و نقش آموزش در مقابله با حوادث اظهار داشت: آموزش یکی از مهمترین فاکتور در کاهش اثرات بلایای طبیعی است.

ایرج بیگدلو اتخاذ تصمیم خوب، به موقع و قاطع در زمان وقوع حوادث را مهم ارزیابی کرد و افزود: همه نیازمند آموزش هستیم زیرا آموزش آمادگیهای لازم را در موقع اتفاق و حادثه برای ما مهیا می کند.

وی اضافه کرد: رشد فزایندی که تکنولوژی دارد و با امکانات جدیدی که شناخته شده بیش از پیش راهکارهای جدید و مناسب را در حوزه های مختلف نیازمند است.

معاون استاندار اردبیل نقش اطلاع رسانی در بحث آموزش را یاد آور شد و ابراز داشت: در اقدامات قبل از وقوع حادثه باید ضمن کسب آمادگیهای لازم برای به حداقل رساندن خسارت با اجرای مانورهای مختلف و آموزشهای عمومی در صدا و سیما توجه ویژه به عمل آید.

وی با بیان اینکه حین حوادث نیز ازجمله اقداماتی است که باید در این راستا هوشیارانه حرکت کرد، متذکر شد: در بحث آموزشهای بعد از حوادث نیز باید توان علمی و دانش اجرایی برای نحوه ساخت و سازها و استفاده از مصالح استاندارد مد نظر قرار گیرد.

بیگدلو خواستار توجه ویژه مدیران به پدافند غیر عامل شد و تصریح کرد: مدیران اجرایی نسبت به تقویت حوزه های نظارتی اقدام و با اتخاذ تصمیم صحیح و اصولی در زمان وقوع حادثه زمینه کاهش اثرات بلایای طبیعی را فراهم کنند.



وی برگزاری دوره های آموزشی را در افزایش و ارتقای اندوخته های علمی و عملی مؤثر دانست و بیان داشت: برای این همه هزینه ای که برای مقابله با حوادث هزینه می شود باید خود را برای هر اتفاق و وقوع حادثه آماده کرد.