نیروهای مازاد شهرداریهای زنجان تعین تکلیف شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد بعد از ظهر یکشنبه در نشست مشترک با شهرداران استان زنجان افزود: در حال حاضر در شهرداریها با حجم بالای نیروهای غیرمتخصص مواجه هستیم که شهرداران باید هرچه سریعتر نسبت به ساماندهی وضعیت و تعیین تکلیف این افراد اقدام کنند.
وی ادامه داد: توسعه فضای سبز از اقداماتی است که باید در شهرهای استان نسبت به انجام آن تلاش بیشتری صورت گیرد زیرا زیبایی شهر باعث جذب سرمایهگذار و همچنین نشاط اجتماعی میشود.
رئوفی نژاد افزود: در حال حاضر در زیباسازی شهرهای استان با مشکلاتی مواجه هستیم و معتقدیم اگر اعتبار یک پروژه برای این امر اختصاص یابد به طور قطع تأثیرات فراوانی در عمرانشهری خواهد داشت.
استاندار زنجان با تأکید بر اینکه شهرداران باید نسبت به افزایش درآمدها و کاهش هزینهها دقت نظر بیشتری داشته باشند، افزود: اجازه نمیدهیم اعتباراتی که برای اجرای پروژههای عمرانشهری اختصاص داده میشود در محل دیگر صرف شود.
رئوفی نژاد همچنین به لازمه برونسپاری امور شهرداری در اسرع وقت اشاره کرد و افزود: نمیتوان همه کارها را به تنهایی انجام داد بلکه باید از ظرفیتهای بخش غیردولتی نیز در این زمینه بهره برد.
استاندار زنجان گفت: شهرداران باید به این نکته توجه کنند که زیباسازی فضای شهرها باید در اولویت کارهایشان قرار گیرد.
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