کمیسیون امنیت ملی مجلس از نیروی انتظامی تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی عصر امروز با حضور در جلسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس به ارائه گزارشی از اقدامات نیروی انتظامی درباره حفظ امنیت مرزها، اجرای طرح بزرگ انسداد مرزها، مبارزه با باندهای اشرار و مواد مخدر، مبارزه با مفاسد اجتماعی و حفظ امنیت عمومی پرداخت.

احمدی مقدم با بیان این که سیر نزولی منحنی جرادم اجتماعی نشان از کاهش جرائم دارد گفت: اقدامات ارزشمند پلیس در کنترل جاده‌ها و استفاده گسترده از دوربین‌ها موجب کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای شده است.

وی در این جلسه همچنین گزارشی از اجرای طرح حجاب و عفاف ارائه کرد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از تلاش‌ها و زحمات نیروی انتظامی در عرصه‌های مختلف و تجلیل از شهدای گرانقدر این نیرو به‌ویژه در مرزهای کشور و مبارزه با باندهای مواد مخدر، لوح تقدیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را به سردار احمدی‌مقدم تقدیم کرد.

در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، همچنین محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان و تعدادی از فرماندهان بسیج حضور داشتند که گزارشی از فعالیت‌های بسیج به کمیسیون ارائه کردند.

سردار نقدی با اشاره به قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش تعداد بسیجیان به ۳۰ میلیون نفر گفت: برنامه ریزی در این جهت به سرعت در حال انجام است.

وی در ادامه افزود: امروز بسیج به یک الگوی موفق در سطح جهان اسلام تبدیل شده است و ما آماده انتقال تجربیات خود به دیگران هستیم.

نقدی همچنین با مثبت ارزیابی کردن عملکرد سازمان بسیج تصریح کرد: براساس وظایف و ماموریت سازمان بسیج اقدامات بسیار خوبی انجام گرفته که از جمله آن می­توان به فرستادن ۱۸۰۰ گروه سازندگی از عزیزان بسیجی خواهر و برادر به شهرها و روستاهای دورافتاده و نیازمند که بسیار موثر و مفید بوده اشاره کرد.

وی همچنین اجرای مصوبه بودجه ۱% برای ساخت پایگاه را ار دیگر اقدامات مثبت ارزیابی کرد و گفت: در این زمینه حدود ۴۵۰۰ پایگاه در سراسر کشور ساخته شده و در سال آینده حدود ۵۰۰۰ پایگاه ساخته می شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان ادامه داد: ۶۰۰ هزار نفر از جوانان بسیجی و غیربسیجی از دانش‌آموزان به جبهه‌های غرب و جنوب کشور که در همان مناطق برای این عزیزان رزمایش گذاشته می‌شود که بسیار قابل قبول می‌باشد و حتماً برای سال آینده به‌علت گستردگی کار و حضور فعال بسیجیان و مردم سازمان بسیج نیازمند بودجه بسیار بالاتری می‌باشد.

