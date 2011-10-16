تلاش سازمان اطلاعاتی عربستان برای روشن کردن آتش فتنه در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل با اشاره به کشتار منطقه النخیب در غرب عراق آورده است : اطلاعات واصله حاکی است که حادثه منطقه النخیب که 22 قربانی داشت از زمانی که اتوبوس حاملان زائران بارگاه حضرت زینب(س)، سوریه را ترک کردند، برنامه ریزی شده بوده است.

این پایگاه می افزاید: تروریستها با همکاری دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی این اتوبوس را تا زمان رسیدن به منطقه النخیب در خاک عراق تعقیب کرده اند و علاوه بر شناسایی پلاک آن، از تعداد مسافران و مسیر این اتوبوس آگاهی کامل داشته اند.

بر اساس این اطلاعات، تروریستها و سازمان اطلاعاتی عربستان کاروان زائران را با هدف اجرای جنایت خود تحت تعقیب قرار داده اند .



این منبع خبری نوشت : هدف این واقعه دامن زدن به فتنه طایفه ای در عراق و کمک به اجرای طرحهای خارجی بوده است، اما بیداری رهبران و ملت عراق سبب خنثی شدن این توطئه و شکست توطئه افکنان علیه مردم عراق شد.

خاطر نشان می شود که نوری المالکی نخست وزیر عراق قبلا به نقش یکی از کشورهای همسایه در واقعه النخیب اشاره کرده بود و هدف آن را ایجاد فتنه طایفه ای میان استان کربلا و الانبار دانسته بود.حادثه النخیب در 12 سپتامبر رخ داد و طی آن تروریستها یک اتوبوس حامل 30 سرنشین که 22 نفر از آنها مرد بودند را در منطقه الوادی القذر در هفتاد کیلومتری منطقه النخیب در فاصله 400 کیلومتری در جنوب غرب الرمادی ربودند.

نیروهای امنیتی عراقی اجساد 22 مرد این کاروان را که تیرباران شده بودند پیدا کردند که بیشتر آنها از ساکنان شهر مقدس کربلا بودند.