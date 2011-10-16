واحد متخلف عرضه کننده گلابهای غیرخوراکی در لرستان جریمه شد

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان لرستان در بازرسی از یک واحد عمده فروشی مواد غذایی در سطح شهر خرم آباد و طی تحقیقات به عمل آمده از فروشنده واحد متوجه شدند که متصدی این واحد گلابهای غیر خوراکی وغیر بهداشتی را بجای گلابهای خوراکی به فروش می رساند.
وی ادامه داد: با این اوصاف پس از تهیه صورت جلسه و تکمیل فرم بازرسی پرونده ای در این زمینه تشکیل و برای رسیدگی و اعمال قانون در اختیار اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان قرار داده شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان لرستان افزود: با ارجاع پرونده به شعبه سوم تعزیرات حکومتی مرکز استان بلافاصله متهم یاد شده به شعبه احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.
جودکی تصریح کرد: متهم ضمن اقرار صریح به اتهام وارده، عدم آگاهی را عامل بروز این تخلف عنوان و از شعبه تقاضای مساعدت کرد.
وی یادآور شد: در نهایت پس از تشریفات قانونی و تفهیم اتهام و اخذ اظهارات و دفاعیات متهم رای قانونی توسط شعبه صادر و به متهم ابلاغ شد که با اعتراض متهم به رای صادره پرونده مجدد در شعبه دوم تجدید نظر تعزیرات حکومتی مرکز استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان لرستان ادامه داد: در این مرحله از رسیدگی شعبه به استناد جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه دفاعیات بلاوجه مشار الیه تخلف نامبرده را محرز تشخیص داده و به استناد مواد قانونی متهم یاد شده را به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه قطعی در حق دولت محکوم کرد.
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