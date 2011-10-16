واحد متخلف عرضه کننده گلابهای غیرخوراکی در لرستان جریمه شد

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان لرستان در بازرسی از یک واحد عمده فروشی مواد غذایی در سطح شهر خرم آباد و طی تحقیقات به عمل آمده از فروشنده واحد متوجه شدند که متصدی این واحد گلابهای غیر خوراکی وغیر بهداشتی را بجای گلابهای خوراکی به فروش می رساند.

وی ادامه داد: با این اوصاف پس از تهیه صورت جلسه و تکمیل فرم بازرسی پرونده ای در این زمینه تشکیل و برای رسیدگی و اعمال قانون در اختیار اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان قرار داده شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان لرستان افزود: با ارجاع پرونده به شعبه سوم تعزیرات حکومتی مرکز استان بلافاصله متهم یاد شده به شعبه احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

جودکی تصریح کرد: متهم ضمن اقرار صریح به اتهام وارده، عدم آگاهی را عامل بروز این تخلف عنوان و از شعبه تقاضای مساعدت کرد.

وی یادآور شد: در نهایت پس از تشریفات قانونی و تفهیم اتهام و اخذ اظهارات و دفاعیات متهم رای قانونی توسط شعبه صادر و به متهم ابلاغ شد که با اعتراض متهم به رای صادره پرونده مجدد در شعبه دوم تجدید نظر تعزیرات حکومتی مرکز استان مورد رسیدگی قرار گرفت.