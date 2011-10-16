  1. استانها
  2. قزوین
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۷

پورشاکر:

سرویس جدید مخابراتی "هشت ستاره" در شهر قزوین راه اندازی شد

سرویس جدید مخابراتی "هشت ستاره" در شهر قزوین راه اندازی شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات استان قزوین از راه اندازی سرویس جدید مخابراتی با نام "هشت ستاره" در شهر قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرویس جدید مخابراتی با عنوان هشت ستاره از امروز یکشنبه در شهر قزوین راه اندازی شد.
 
جلال پورشاکر در این باره اظهارداشت: با توجه به نیازهای روزمره مردم در استفاده از امکانات مخابراتی سرویس هشت ستاره که مراحل نصب آن مدتی پیش به اتمام رسیده بود، در شهر قزوین راه اندازی شد و در آینده ای نزدیک سایر نقاط استان نیز از این سرویس بهره مند خواهند شد.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات استان قزوین افزود: این سرویس دارای امکاناتی از قبیل سرویسهای دفتر تلفن 118،  قرآن، سرگرمی، کودکان، فال حافظ، پست صوتی و دیگر امکانات است که مشترکین می توانند با گرفتن شماره هشت و ستاره از طریق شماره گیر تلفن خود به این سرویس دسترسی پیدا کنند.
 
وی تصریح کرد: سرویس هشت ستاره در یک ماه اول برای مشترکان رایگان است و پس از آن هزینه های ثابت هر دوره از مشترکین دریافت خواهد شد.
 
کسب رتبه اول مخابرات قزوین در طرح میلاد دو
 
مدیرعامل شرکت مخابرات استان قزوین همچنین گفت: شرکت مخابرات استان قزوین در طرح میلاد دو مقام اول را در بین استانهای کشور کسب کرد.
 
پورشاکریادآورشد: مخابرات استان به لحاظ فعالیتهای انجام شده در جشنواره میلاد و نوید همراه دو در شاخصهایی نظیر، کاهش لاوصولی، کاهش بدهی پیشین، واگذاری تلفن های همراه صفر، افزایش درآمد، پرداختهای غیرحضوری به رتبه اول در بین استانها دست یافت.
کد مطلب 1434870

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها