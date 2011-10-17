اسماعیل حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تیم‌های حاضر در رقابتهای لیگ برتر، لیگ آزادگان و دسته دو کشور که در حال حاضر بدهکار هستند برای پرداخت بدهی های خود تنها تا پایان مهلتی که برای آنها تعیین شده و یا مشخص می‌شود فرصت دارند.

وی در ادامه افزود: اگر تیم‌ها بدهی های خود را در مدت زمانی که کمیته انضباطی برای آنها تعیین کرده و یا مهلتی که به آنها داده است پرداخت نکنند با کسر امتیاز مواجه خواهند شد. کمیته انضباطی در این خصوص کاملا جدی بوده و قاطعانه رفتار خواهد کرد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تاکید کرد: این کسر امتیاز طبق قانون می تواند از یک تا شش امتیاز باشد و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بر حسب مورد میزان کسر امتیاز از تیمها را مشخص خواهد کرد.