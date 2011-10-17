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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۷:۴۶

در گفتگو با مهر مطرح شد:

برخورد کمیته انضباطی با تیم‌های فوتبال/ یک تا 6 امتیاز از بدهکاران کم می‌شود

برخورد کمیته انضباطی با تیم‌های فوتبال/ یک تا 6 امتیاز از بدهکاران کم می‌شود

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: اگر تیم‌ها بدهی‌های خود را در مدت زمانی که کمیته انضباطی برای آنها تعیین کرده، پرداخت نکنند با کسر امتیاز مواجه خواهند شد.

اسماعیل حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت:  تیم‌های حاضر در رقابتهای لیگ برتر، لیگ آزادگان و دسته دو کشور که در حال حاضر بدهکار هستند برای پرداخت بدهی های خود تنها تا پایان مهلتی که برای آنها تعیین شده و یا مشخص می‌شود فرصت دارند.

وی در ادامه افزود:  اگر تیم‌ها بدهی های خود را در مدت زمانی که  کمیته انضباطی برای آنها تعیین کرده و یا مهلتی که به آنها داده است پرداخت نکنند با کسر امتیاز مواجه خواهند شد. کمیته انضباطی در این خصوص کاملا جدی بوده و قاطعانه رفتار خواهد کرد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تاکید کرد:  این کسر امتیاز طبق قانون می تواند از یک تا شش امتیاز باشد و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بر حسب مورد میزان کسر امتیاز از تیمها را مشخص خواهد کرد.

کد مطلب 1434871

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