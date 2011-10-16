644 هکتار اراضی اصفهان از زمین خواران باز پس گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با بیان اینکه در خصوص مقابله با زمین خواری در استان اقدامات جدی و قابل توجهی از سال 87 تاکنون صورت گرفته است، اظهار داشت: در طول تاریخ این استان هیچگاه یک وجب از زمینهایی که غیر قانونی تصرف و تصاحب شده بود باز پس گرفته نشده بود اما در دو سال اخیر این امر در دستور کارهایمان بود و بسیاری از زمینها را از زمین خواران با پس گرفتیم.

وی ادامه داد: در سال 88 افزون برپنج هزار هکتار و در سال 89، افزون بر 570 هکتار زمین از زمین خواران گرفته شده است.

استاندار اصفهان بیان داشت: همچنین در شش ماهه ابتدای امسال 644 هکتار زمین از زمین خواران باز پس گرفته شده است.

وی با بیان اینکه معظل کم آبی و خشکسالی همواره یکی از مشکلات پیش روی استان در دو سال اخیر بوده است، تصریح کرد: بعضی از دستگاه با متهم کردن دستگاه های اجرایی که زحمات زیادی برای مدیریت بحران کم آبی به کار گرفته اند، خود از زیر بار امور محوله شانه خالی می کنند.

ذاکر اصفهانی با اعلام اینکه فلسفه وجودی جلسه شورای فرهنگ عمومی استان این است که فرهنگ عمومی در خصوص محیط زیست پاک را در مقابل آلاینده ها تعمیق ببخشیم، تاکید کرد: بارها تذکر داده ام که برخی از دستگاه ها علیه برخی دیگر جوسازی نکنند و با کمک به یکدیگر مشکلات پیش رو را حل کنند.

وی با اشاره به این نکته که مدیریت بحران از افزون بر 100 عضو هیئت علمی دانشگاه ها برای حل مسائل زیست محیطی دعوت کرده است، گفت : 80 نفر هیئت علمی دانشگاه ها نیز با محوریت دانشگاه صنعتی ماموریت گرفته اند تا در خصوص خشکسالی و راه های برون رفت از این مشکل تحقیق کنند.

استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه اگر امروزه دچار چالشهای بسیاری هستیم، نتیجه کارهای غیرعلمی گذشتگان است، یادآور شد: در گذشته نه کار کارشناسی و نه برنامه ای بوده و نه آمایش سرزمینی مورد توجه قرار داشته است برای همین حجم انبوهی از کارخانجات و صنایع در بالا دست زاینده رود شکل گرفته اند.