راه اندازی 10 دانشگاه تک جنسیتی تا سال آینده/ اسامی استانهای متقاضی

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تاسیس یک دانشگاه تک جنسیتی در مرکز هر استان، اظهار داشت: در حال حاضر، 5 موسسه تک جنسیتی فعال در کشور داریم که از این تعداد 2 موسسه رفاه و ابرار در تهران، موسسه طلوع مهر در قم، موسسه رسام در کرج و موسسه فردوسی طوسی در مشهد فعال هستند موسسه طلوع مهر در قم برای دانشجویان پسر و 4 موسسه دیگر برای دانشجویان دختر در نظر گرفته شده است.

مدیر کل آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم درباره تقاضاهای راه اندازی موسسات تک جنسیتی که هم اکنون در مرحله گزینش وزارت علوم قرار دارد، گفت: 2 موسسه تک جنسیتی برای دختران در تبریز و زاهدان و یک موسسه تک جنسیتی برای پسران در کرج احتمالاً در جلسه آینده شورای گسترش وزارت علوم برای دریافت مجوز مطرح می شوند.

به گفته نادری سایر درخواستهایی که به دفتر آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم برای راه اندازی دانشگاه تک جنسیتی در مراکز استانها شامل مراکز استانها ارائه شده است، شامل درخواستهایی از ارومیه، شیراز، خوزستان، کرمانشاه، زنجان، گلستان و ساری می شود.

وی با تاکید بر اینکه اعلام تقاضا برای راه اندازی موسسات تک جنسیتی فعلاً در مراکز استانها باید صورت گیرد، اضافه کرد: چندین درخواست هم از سوی شهرهایی مطرح شد که مرکز استان نبودند و ممکن است درخواستشان را عوض کنند، فعلاً اولویت راه اندازی این موسسات برای مراکز استانها است و وقتی مراکز تکمیل شدند بر اساس سیاست وزارت علوم ممکن است این موسسات در سایر شهرستانهای غیر مراکز استانها هم دایر شوند.

نادری درباره زمان راه اندازی موسسات تک جنسیتی که به آنها اشاره کرد، اظهار داشت: 2 موسسه رفاه و ابرار تهران از سال گذشته مجوز گرفته و امسال دومین سال پذیرش دانشجو را پشت سر می گذارند، 3 موسسه طلوع مهر قم، فردوسی طوس مشهد و رسام کرج از امسال دانشجو می پذیرند.

وی گفت: 3 موسسه ای که در تبریز، کرج و زاهدان قرار دارند در حال گذراندن مراحل اداری راه اندازی هستند و مجوز سایر موسسات نام برده شده برای سال 91 خواهد بود.