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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۲

نظریه کوانتوم بررسی می‌شود

نظریه کوانتوم بررسی می‌شود

نظریه کوانتوم روز پنجشنبه 28 مهرماه با سخنرانی متیو لایفر در دانشگاه آکسفورد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از سلسله نشستهای دانشگاه آکسفورد درباره فلسفه فیزیک بوده و طی آن متیو لایفر استاد یونیورسیتی کالج لندن به بررسی نظریه کوانتوم و شیوه استنتاج به روش بیزین می‌پردازد.

یکی از مباحث جالب توجه در نظریه کوانتوم بررسی نسبت میان نظریه کوانتوم و روش و شیوه استنباط و استنتاج بیزین است.در فیزیک کوانتوم احتمالات نقش مهمی دارد و اساساً این فیزیک بر اساس حدسهای احتمالی به وجود آمده است.

لایفر دانش آموخته ریاضی کاربردی در دانشگاه بریستول است. نظریه کوانتوم، ریاضیات و شبکه‌ها بیزین از جمله تخصصهای وی به شمار می‌روند.

مکانیک کوانتوم که با عنوان نظریه کوانتوم نیز شناخته می‌شود شاخه‌ای بنیادی از فیزیک نظری است که در مقیاس اتمی و زیراتمی به جای مکانیک کلاسیک و الکترومغناطیس کلاسیک به کار می‌رود. مکانیک کوانتومی بنیادی‌تر از مکانیک نیوتنی و الکترومغناطیس کلاسیک است.

کد مطلب 1434881

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