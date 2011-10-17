به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از سلسله نشستهای دانشگاه آکسفورد درباره فلسفه فیزیک بوده و طی آن متیو لایفر استاد یونیورسیتی کالج لندن به بررسی نظریه کوانتوم و شیوه استنتاج به روش بیزین می‌پردازد.

یکی از مباحث جالب توجه در نظریه کوانتوم بررسی نسبت میان نظریه کوانتوم و روش و شیوه استنباط و استنتاج بیزین است.در فیزیک کوانتوم احتمالات نقش مهمی دارد و اساساً این فیزیک بر اساس حدسهای احتمالی به وجود آمده است.

لایفر دانش آموخته ریاضی کاربردی در دانشگاه بریستول است. نظریه کوانتوم، ریاضیات و شبکه‌ها بیزین از جمله تخصصهای وی به شمار می‌روند.

مکانیک کوانتوم که با عنوان نظریه کوانتوم نیز شناخته می‌شود شاخه‌ای بنیادی از فیزیک نظری است که در مقیاس اتمی و زیراتمی به جای مکانیک کلاسیک و الکترومغناطیس کلاسیک به کار می‌رود. مکانیک کوانتومی بنیادی‌تر از مکانیک نیوتنی و الکترومغناطیس کلاسیک است.