  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۷

یداله بایبوردی:

سیستم اطلاعات جغرافیایی بستری برای ذخیره مطمئن اطلاعات است

سیستم اطلاعات جغرافیایی بستری برای ذخیره مطمئن اطلاعات است

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر منطقه هشت عملیات انتقال گاز سیستم اطلاعات جغرافیایی را بستری برای ذخیره و نگهداری مطمئن اطلاعات دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله بایبوردی در چهاردهمین جلسه هماهنگی ""GIS  شرکت انتقال گاز ایران با حضور مسئولان ستاد شرکت انتقال گاز و نمایندگان مناطق عملیاتی به میزبانی منطقه هشت عملیات انتقال گاز ایران در تبریز، گفت: برخورداری از این سیستم سرعت عمل و اطمینان را در مناطق عملیاتی تقویت کرده و این امکان را فراهم می آورد تا مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی به نحو احسنت انجام گیرد.

در این نشست همچنین عسگریان، مسئول پروژه GISشرکت انتقال گاز ایران،  در خصوص سیستم گفت: این سیستم یک سیستم کامپیوتر مبنا بوده که به عنوان یک مجموعه متشکل از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافیایی، نیروی انسانی و مدل های پردازش داده ها، به منظور تولید، ذخیره سازی، نمایش، بازیابی، پردازش، بروزرسانی و ... اطلاعات جغرافیایی مربوط به عوارض و پدیده های مختلف مناطق از قبیل تاسیسات تقویت فشار، خطوط انتقال، شیرهای بین راهی و غیره طراحی شده است.

عسگریان هدف از پیاده سازی این سیستم را در مناطق، یکنواخت سازی فرآیندهای تهیه و ذخیره سازی داده ها با تهیه یک بانک اطلاعات مکانی جامع از اطلاعات شناسنامه ای و فنی اجزای خطوط انتقال گاز، مرکزیت بخشیدن به مدیریت داده ها و اطلاعات، فراهم آوری دسترسی چند کاربره به پایگاه داده، امکان بازیابی و نمایش داده ها در قالب گزارش، نقشه و ...اعلام کرد.

گفتنی است، این جلسه که با هدف هم جهت کردن فعالیتهای مناطق در راستای پیشبرد پروژه GIS  برگزار شد، حاضران به تبادل نظر و ارائه نقطه نظرات و بیان موانع و مشکلات پرداخته و گزارشی از عملکرد مناطق خود ارائه کردند.

کد مطلب 1434885

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها