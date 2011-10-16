سیستم اطلاعات جغرافیایی بستری برای ذخیره مطمئن اطلاعات است

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله بایبوردی در چهاردهمین جلسه هماهنگی ""GIS شرکت انتقال گاز ایران با حضور مسئولان ستاد شرکت انتقال گاز و نمایندگان مناطق عملیاتی به میزبانی منطقه هشت عملیات انتقال گاز ایران در تبریز، گفت: برخورداری از این سیستم سرعت عمل و اطمینان را در مناطق عملیاتی تقویت کرده و این امکان را فراهم می آورد تا مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی به نحو احسنت انجام گیرد.

در این نشست همچنین عسگریان، مسئول پروژه GISشرکت انتقال گاز ایران، در خصوص سیستم گفت: این سیستم یک سیستم کامپیوتر مبنا بوده که به عنوان یک مجموعه متشکل از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافیایی، نیروی انسانی و مدل های پردازش داده ها، به منظور تولید، ذخیره سازی، نمایش، بازیابی، پردازش، بروزرسانی و ... اطلاعات جغرافیایی مربوط به عوارض و پدیده های مختلف مناطق از قبیل تاسیسات تقویت فشار، خطوط انتقال، شیرهای بین راهی و غیره طراحی شده است.

عسگریان هدف از پیاده سازی این سیستم را در مناطق، یکنواخت سازی فرآیندهای تهیه و ذخیره سازی داده ها با تهیه یک بانک اطلاعات مکانی جامع از اطلاعات شناسنامه ای و فنی اجزای خطوط انتقال گاز، مرکزیت بخشیدن به مدیریت داده ها و اطلاعات، فراهم آوری دسترسی چند کاربره به پایگاه داده، امکان بازیابی و نمایش داده ها در قالب گزارش، نقشه و ...اعلام کرد.

گفتنی است، این جلسه که با هدف هم جهت کردن فعالیتهای مناطق در راستای پیشبرد پروژه GIS برگزار شد، حاضران به تبادل نظر و ارائه نقطه نظرات و بیان موانع و مشکلات پرداخته و گزارشی از عملکرد مناطق خود ارائه کردند.