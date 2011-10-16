موش و گربه بازی رئیس جمهور آمریکا/ فاصله معترضان با اوباما یک دنیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس انسایگر" در تحلیلی با عنوان موش و گربه بازی اوباما با بانکها نوشت: حدود یک ماه است که جنبش تسخیر وال استریت در آمریکا آغاز شده و اوباما را در بد مخمصه ای گرفتار کرده است. رئیس جمهور از یک طرف به پول صاحبان بانکها نیاز دارد و از طرفی برای همراهی با مردم باید به وال استریت اعتراض کند.

"تاگس انسایگر" درادامه نوشت: اعتراض کنندگان روز گذشته روبروی وزارتخانه اقتصاد در واشنگتن با صدای بلند شعارهای ضد سرمایه داری غربی سرمی دادند. کمی آن طرفترباراک اوباما در کاخ سفید این شعارها را می شنید.آیا وی تحقق این شعارها را می خواهد؟

این روزها برای رئیس جمهوری آمریکا روزهایی به یاد ماندنی و فراموش نشدنی است. روز گذشته هزاران نفر در ایالت های مختلف آمریکا علیه بانکها،وال استریت، جنگهای آمریکایی و نبود شغل و برای برقراری عدالت اجتماعی دست به اعتراضات گسترده ای زدند.

این روزنامه سوئیسی در ادامه نوشت : امروز در واشنگتن بنای یادبودی برای "مارتین لوتر کینگ" رهبر سیاهان آمریکا و از پیشگامان نهضت مقاومت و مبارزه عاری از خشونت افتتاح شد. اوباما نیز در مراسم افتتاحیه این بنا سخنرانی کرد.

درادامه مطلب آمده است: می توان گفت شاید"مارتین لوتر کینگ" اگر بود از بارک اوباما اولین رئیس جمهوری آفریقا- آمریکایی ایالات متحده دلسرد و ناامید شده بود. کینگ در سالهای آخر عمرش علیه جنگ ویتنام و در دفاع از عدالت اجتماعی مبارزه می کرد. اعتراضات دیروز در مخالفت با شکافهای طبقاتی درآمریکای باراک اوباما مطمئنا مورد حمایت "مارتین لوتر کینگ" است و مطمئنا او هم اگر بود امروز همراه با اعتراض کنندگان در سراسر آمریکا نارضایتی خود از سیستم حاکم را فریاد می کرد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: با وجود اینکه از محل چادرهای اعتراض کنندگان آمریکایی تا کاخ سفید چند دقیقه بیشتر فاصله نیست،اما یک دنیا بین این اعتراض کنندگان ورئیس جمهوری آمریکا فاصله افتاده است. ازنظرمعترضین ا، اوباما نیز همان مسیر وال استریت و بانکها را در پیش گرفته است. این طور به نظر می رسد که اوباما مردم کشورش را که شغل و خانه خود را در سایه نظام سرمایه داری از دست داده اند فراموش کرده است.

اوباما در بد مخمصه و چالشی گرفتار شده است. در هر صورت وی به مشاورش گفته است که بر وال استریت برای در پیش گرفتن اصلاحات فشار وارد کند. کاخ سفید در نظر دارد حزب جمهوریخواه و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آنها را در مبارزات انتخاباتی آینده همراه و حامی بانکها نشان دهد و به این ترتیب حمایت جنبشهای اعتراضی را برای خود جلب کند.

این در حالی است که معترضان آمریکایی روز گذشته آشکارا اعلام کردند که ما از هیچ حزبی نیستیم و با هیچ یک از احزاب ارتباطی نداریم. آنها هیچ توجهی به چالشهای پیش روی اوباما ندارند. از طرف دیگر رئیس جمهوری آمریکا نمی تواند تا حد زیادی از وال استریت دور شود. او به کمکهای مالی صاحبان بانکها برای مبارزات انتخاباتی اش نیاز دارد.

به نوشته "تاگس انسایگر" زمانی که اوباما در سال 2009 در مقابل صاحبان بانکها موضع گیری کرد و در جبهه مخالف آنها قرار گرفت، فریاد اعضای دموکرات در کنگره بلند شد. چرا که آنها نیز به کمکهای انتخاباتی وال استریت نیاز داشتند. صاحبان بانکها در آن زمان به دموکراتها هشدار دادند که به بازی خود ادامه ندهند.

اعتراض کنندگان آمریکایی این حقیقت یعنی وابستگی اوباما به وال استریت را می دانند. در سال 2008 اوباما با شعار تحول و دگرگونی به میدان آمد. اما بعد از چند سال سرخوردگی و نا امیدی حالا اعتراض کنندگان می خواهند عملی شدن این شعارها را ببینند. اما با وجود اوباما به ندرت گزینه ای برای آنها وجود خواهد داشت. رئیس جمهوری آنها یک فرد سرسپرده و تباه شده است.