استقبال باشکوه مردم کرمانشاه از رهبر انقلاب باعث یاس دشمنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد عصر امروز در جلسه مشترک هیات دولت با نمایندگان پنجمین دوره مجلس دانش‌آموزی، مردم کرمانشاه را مؤمن، فرهنگ‌ساز و تمدن‌آفرین خواند و گفت: مردم این خطه در طول تاریخ همواره پشتوانه مستحکم فرهنگ ناب و ارزش‌های الهی و انقلابی بودند و در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز افتخارآمیزترین مقاومت را به نمایش گذاشتند و سد راه دشمن شده و آنان را از تسلط بر خاک ایران مأیوس کردند.

رئیس‌ جمهور خاطرنشان کرد: مردم استان کرمانشاه در جریان سفر مقام معظم رهبری به این استان با حضوری باشکوه، همه عظمت، تاریخ، فرهنگ و غیرت خود را در دفاع از آرمان‌های الهی و نیز ارتباط صمیمانه‌شان را با رهبری عزیز انقلاب به نمایش گذاشتند و با هوشمندی و هوشیاری خود، همچون همیشه دشمنان را مأیوس کرده و روحیه امید را در دل ملت‌ها دمیدند.

