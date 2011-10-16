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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۸

ملکی خبر داد:

2 مورد عملیات "هات تپ" در خطوط انتقال گاز لرستان انجام شد

2 مورد عملیات "هات تپ" در خطوط انتقال گاز لرستان انجام شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اجرای طرحهای شرکت گاز لرستان از انجام دو مورد عملیات "هات تپ" بر روی خطوط انتقال گاز استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین ملکی در این رابطه اظهار داشت: این دو مورد عملیات بر روی خطوط انتقال 12 اینچ کوهدشت - پلدختر و خط انتقال 12 اینچ دورود - ازنا انجام و انشعابات شش و چهار اینچ اخذ شد.

وی ادامه داد: این انشعابات برای گازرسانی به تعدادی از روستاها و شهرهای تابعه این شهرستانها انجام پذیرفت و چهار روز کاری به طول انجامید.

رئیس اجرای طرحهای شرکت گاز استان لرستان با بین اینکه این عملیات با تلاش گروه "هات تپ" منطقه سه عملیات انتقال گاز و همکاری کارکنان منطقه هفت عملیات انتقال گاز به انجام رسید از تلاشهای این گروهها تشکر کرد.

کد مطلب 1434892

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