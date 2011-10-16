2 مورد عملیات "هات تپ" در خطوط انتقال گاز لرستان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین ملکی در این رابطه اظهار داشت: این دو مورد عملیات بر روی خطوط انتقال 12 اینچ کوهدشت - پلدختر و خط انتقال 12 اینچ دورود - ازنا انجام و انشعابات شش و چهار اینچ اخذ شد.

وی ادامه داد: این انشعابات برای گازرسانی به تعدادی از روستاها و شهرهای تابعه این شهرستانها انجام پذیرفت و چهار روز کاری به طول انجامید.

رئیس اجرای طرحهای شرکت گاز استان لرستان با بین اینکه این عملیات با تلاش گروه "هات تپ" منطقه سه عملیات انتقال گاز و همکاری کارکنان منطقه هفت عملیات انتقال گاز به انجام رسید از تلاشهای این گروهها تشکر کرد.