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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۴۱

در گفتگو با مهر مطرح شد:

بررسی طرح انطباق پزشکان با موازین اسلامی در کمیسیون بهداشت مجلس

بررسی طرح انطباق پزشکان با موازین اسلامی در کمیسیون بهداشت مجلس

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش گفت: در این جلسه موضوع طرح انطباق پزشکان با موازین اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حسن تامینی لیچایی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح مباحث مطرح شده در این کمیسیون افزود: در جلسه عصر امروز موضوع طرح انطباق پزشکان با موازین اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

وی گفت: بیشتر انتقادات درباره عدم انطباق پژشکان با موازین اسلامی  مربوط به بیمارستانهای خصوصی است از این رو در جلسه امروز اعضاء کمیسیون بر عملکرد پزشکان در راستای موازین دینی تاکید کردند.

این نماینده مجلس افزود: البته در جلسات آتی کمیسیون بهداشت و درمان از مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دعوت می شود تا در قبال طرح انطباق پزشکان با موازین اسلامی به نمایندگان مجلس توضیحاتی را ارائه دهد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین افزود: در جلسه عصر امروز طرح جذب کارکنان دانشگاههای پزشکی کشور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 1434895

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