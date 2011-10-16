اخبار کوتاه ورزشی از لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی از امان اله فولادوند جانباز 50 درصد و کشتی گیر پیشکسوت شهرستان دورود تجلیل شد.

در این مراسم مصطفی اسکندری مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان کسب مقام های قهرمانی در جهان توسط این کشتی گیر را مایه سربلندی ملت ایران دانست.

نصرت الله رشنو فرماندار دورود نیز جانبازان را یادگاران دوران حماسه و رشادت دانست و گفت: جانبازان قهرمان نمایندگانی برای ملت بزرگ ایران در شناخت بیشتر کشورمان در دنیا هستند.

در پایان با هدایایی از امان اله فولادوند دارنده عنوان قهرمانی کشتی پیشکسوتان جهان در لهستان تقدیر شد.

موفقیت فرنگی کاران لرستانی در مسابقات جهانی

بنابر این گزارش فرنگی کاران لرستانی در مسابقات کشتی پیشکسوتان قهرمانی جهان با کسب سه نشان درخشیدند.

در این مسابقات که در لهستان برگزار شد امان اله فولادوند نشان طلا، یوسف نعمت پور نشان نقره و حسام الدین رضایی نشان برنز را برای کشورمان به ارمغان آوردند.

تیم ملی کشتی فرنگی پیشکسوتان کشور به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت.

مسابقات کاراته دانشجویان در لرستان

همچنین نفرات برتر مسابقات انتخابی تیم کاراته دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور استان لرستان معرفی شدند.

دراین رقابتها که با حضور تیمهایی از استان لرستان در شهرستان الشتر برگزار شد در بخش انفرادی محسن پاپی، رحیم علیپور، محمد عزیزپور، صابر حسنوند، یزدان رجبی، حمید طاهرپور و در کاتای انفرادی هم مجید مرادی عنوان های برتر وزنهای مختلف را از آن خود کردند.

نفرات برتر اوزان مختلف برای شرکت در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور انتخاب شدند.

راهیابی تیم کونگ فو بانوان لرستان به دور بعدی رقابتهای لیگ برتر

در دور برگشت لیگ برتر کشور که در همدان برگزار شد تیم کونگ فو بانوان لرستان با شکست تیمهای کرمان و داماش گیلان به مرحله بعدی این مسابقات راه یافت.

تیم لرستان از مدعیان کسب عنوان نخست لیگ برتر کونگ فو بانوان کشور است.

شکست تیم فوتبال گهر زاگرس دورود برابرآلومینیوم هرمزگان

بنابراین گزارش در هفته سوم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور، تیم گهر زاگرس دورود در بندرعباس با نتیجه یک بر صفر مغلوب آلومینیوم این شهر شد.

تیم گهر زاگرس با 3 امتیاز در رده دوازدهم جدول گروه دوم این مسابقات قرار دارد.