برگزاری نمایشگاه استاندارد در آشنایی مردم با محصولات با کیفیت موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا دهناد در حاشیه بازدید از نمایشگاه استاندارد و جامعه، به نقش استاندارد در تأمین سلامت محصولات اشاره کرد و افزود: رعایت استاندارد در تولید محصولات نقش تأثیرگذاری در تأمین و حفظ سلامت جامعه خواهد داشت.
دهناد با اشاره به نقش برگزاری اینگونه نمایشگاهها در ترویج و نهادینه کردن فرهنگ استاندارد اظهار داشت: یکی از بهترین راههای اطلاعرسانی در خصوص مسائل مربوط به استاندارد، ترویج و نهادینه کردن آن در بین مردم و برگزاری نمایشگاه است.
وی گفت: در این نمایشگاه محصولات با کیفیت و مرغوب در معرض دید شهروندان قرار گرفته و شهروندان میتوانند با بازدید از این نمایشگاه با این محصولات آشنا شوند.
معاون برنامهریزی استاندار قم با بیان اینکه داشتن علامت استاندارد از حداقل ضرورتها برای کیفیت یک کالا و محصول است، ادامه داد: به هر میزان که به استاندارد توجه داشته باشیم به همان میزان نیز به سلامت و امنیت مردم کمک کردهایم.
وی تصریح کرد: در اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم اقدامات خوبی در خصوص ترویج و نهادینه کردن مقوله استاندارد صورت گرفته است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامهریزی استاندار قم گفت: برگزاری نمایشگاه را یکی از راههای موثر در نهادینه کردن و فرهنگ سازی استاندارد در جامعه عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا دهناد در حاشیه بازدید از نمایشگاه استاندارد و جامعه، به نقش استاندارد در تأمین سلامت محصولات اشاره کرد و افزود: رعایت استاندارد در تولید محصولات نقش تأثیرگذاری در تأمین و حفظ سلامت جامعه خواهد داشت.
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