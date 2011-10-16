هتاکی مجدد صهیونیستها به قبله نخست مسلمانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، در منطقه شیخ جراح در بیت المقدس اشغالی نیز درگیری هایی میان ساکنان و یهودیان افراطی به وجود آمد. آنها همچنین در منطقه قدیمی بیت المقدس نیز به مقدسات توهین کردند.

اشغالگران در منطقه قدیمی بیت المقدس فقط به افراطی ها اجازه تردد دادند و تدابیر شدیدی در این منطقه به اجرا درآوردند.در منطقه سلوان بیت المقدس اشغالی، صهیونیستها مبادی ورودی آن در نزدیکی وادی حلوه را بستند.

از سوی دیگر "خلیل التفکجی" کارشناس امور شهرک سازی گفت: طرح شهرک سازی اخیر رژیم صهیونیستی بخشهای زیادی از اراضی جنوب بیت المقدس و بیت لحم را مصادره خواهد کرد.

وی افزود: این طرحها شهرک جبل ابوغنیم را به جفعات هامتوس و گیلو مرتبط می سازد و بیت لحم و بیت ساحور و بیت جالا را از مناطق دیگر بیت المقدس همانند بیت صفافا، الشرفات، عین طوبا و صور باهر جدا می کند.



اقدامات گستاخانه صهیونیستهای غاصب در بیت المقدس اشغالی در چارچوب توطئه یهودی کردن کامل این شهر با چراغ سبز آمریکا و کشورهای غربی دیگر و در سایه سکوت و انفعال رژیمهای عربی ادامه دارد.