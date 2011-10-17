پژوهشکده ملی استاندارد در قم ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در مراسم روز جهانی استاندارد طی سخنانی با تبریک این روز به تلاش گران عرصه استاندارد و ارتقاء کیفیت گفت: مفهوم استاندارد یکی از رایج ترین مفاهیم در همه فرهنگ ها بوده و قدمتی به قدمت تاریخ بشریت دارد.



وی با بیان این که در همه ادیان الهی به مقوله کیفیت و استاندارد پرداخته شده است تصریح کرد: در این بین اسلام بیش از همه ادیان هم در بعد نظری و هم در بعد عملی به استاندارد و کیفیت بها داده و ایات و روایات متعددی دلالت بر مفهوم استاندارد و لزوم رعایت کیفیت دارد.



استاندار قم افزود: در جامعه ای که این گونه به استاندارد در همه ارکان و شئون جامعه اهمیت داده شده طبیعی است که باید در رعایت استاندارد پیشتاز باشد.



حجت الاسلام موسی‌پور از استاندارد به عنوان زیربنا و بستر پیشرفت و توسعه یاد کرد و گفت: همه امور جامعه از سلامت تا امنیت به موضوع استاندارد مرتبط و گره خورده است.



وی به توسعه کمی و کیفی استاندارد در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: افزایش کالاهای مشمول استاندارد از 630 قلم کالا به 2200 قلم کالا بیانگر پیشرفت و توسعه استاندارد در کشور و توجه به این مقوله است.



استاندار قم با اشاره به جایگاه مهم استاندارد در چشم اندازتوسعه کشور گفت: در سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه، جایگاه رفیعی برای استاندارد در نظر گرفته شده و طبق برنامه باید 5700 کالا تحت پوشش استاندارد قرار گیرند.



موسی پور، رسیدن به جایگاه ترسیم شده برای استاندارد در چشم انداز توسعه کشور را نیازمند تقویت و گسترش نظام ملی استاندارد دانست و افزود: برای رسیدن به این جایگاه، همه بخش های سهیم در گسترش استاندارد، باید متولیان امر را یاری نمایند.



وی با بیان این که برای نیل به شاخص‌های مطلوب باید استاندارد به یک فرهنگ و باور عمومی تبدیل شود گفت: مباحث نظری و بن مایه های فکری مربوط به این مهم در قم به لحاظ ظرفیت های آن مهیا بوده و می طلبد که مسولان استاندارد در این خصوص نگاه ویژه ای را به قم داشته باشند.



استاندار قم با تاکید بر لزوم گسترش دایره استاندارد تصریح کرد: علاوه برکنترل مراکز تولیدی، مراکز توزیع نیز باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرند و تمام حیطه های فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و عمرانی تحت پوشش استاندارد قرار گیرد.



حجت الاسلام موسی پور توجه به پژوهش و تحقیق در استاندارد را امری مهم و ضروری خواند و گفت: در این راستا موسسه استاندارد باید دارای چند پژوهشکده قوی باشد که یکی از آن ها می تواند در قم راه اندازی شود.



استاندار قم در پایان این مراسم از فعالان و شرکت های پیشگام در عرصه استاندارد ، با اهدا لوح قدردانی کرد.

