انگشت نگاری از بانوان ایرانی در عربستان متوقف شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، علی لیالی امروز یکشنبه در بازدید از فرودگاه مدینه در جریان روند ورود و ترخیص زائران قرار گرفت. در این بازدید دو ساعته که با حضور مسئولان مربوطه در ستاد مدینه منوره و مدیران اجرایی فرودگاه مدینه انجام شد، رئیس سازمان حج و زیارت از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل موجود در روند انتقال زائران قرار گرفت.



لیالی در حاشیه این بازدید با اشاره به کاهش چشمگیر زمان ترخیص زائران، گفت: با تدابیر اندیشیده شده کلیه مراحل بعد از فرود هواپیمای زائران تا انتقال به اتوبوس حداکثر در 90 دقیقه انجام می شود که این مساله نقش به سزایی در رضایت مندی زائران داشته است.



به گفته لیالی، هر روز به طور متوسط سه فروند هواپیمای بوئینگ 747 با ظرفیت جابه جایی 3 کاروان در این فرودگاه به زمین می‌نشینند که برای سهولت عملیات انتقال، کاروانهای پروازی به نوبت از فرودگاه ترخیص می‌شوند که این مساله علاوه بر جلوگیری از ازدحام جمعیت و ناهماهنگی در کاروانها باعث شده است تا زمان ترخیص حداقل یک ساعت کوتاهتر شود.



به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، با هماهنگی انجام شده، انگشت نگاری از بانوان انجام نمی‌شود که این امر نیز به کوتاه شدن زمان ترخیص مسافر، کمک قابل توجهی کرده است.



رئیس سازمان حج و زیارت همچنین از رایزنی و هماهنگی با مسئولان محلی عربستان و فرودگاه مدینه برای بهبود کیفیت انتقال و ترخیص خبر داد که این هماهنگی ها و تدابیر اندیشیده شده برای کوتاه کردن زمان ترخیص، رضایت مسئولان عربستانی را نیز به دنبال داشته است.



تاکنون حدود 9000 زائر ایرانی از طریق فرودگاه مدینه وارد مدینه منوره شده‌اند و در مجموع بیش از 30 هزار زائر ایرانی وارد سرزمین وحی شده اند. اولین گروه زائران مدینه قبل امروز از مدینه منوره به مکه مکرمه مشرف شدند.