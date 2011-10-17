70 درصد از میوه و سبزیجات تهران حاوی باقیمانده سموم هستند

محمد شاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لازم است که سازمان جداگانه‌ای از محصولات آرایشی، بهداشتی و آشامیدنی برای مواد غذایی تعریف شود.

وی بیان داشت: در زمان حاضر امکانات، آزمایشگاه و سازمان و متخصصین کافی برای غذا نداریم.

عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه کشاورزان در برخی مواقع حتی 10 برابر کود شیمیایی برای میوه و سبزیجات استفاده می‌کنند، تصریح کرد: میوه و سبزیجات از ترکیبات اصلی غذا محسوب می‌شود که باید به نحوه صحیحی تولید شوند.

وی با بیان اینکه هنوز یک متولی دقیق و مشخص برای نظارت بر سلامت محصولات غذایی وجود ندارد، افزود: آلودگی رودخانه‌های کشور مثل زاینده‌رود، کارون، کر، سفید رود آلودگی بالایی دارد که این مسئله سبب فساد محصولات غذایی شده است.

شاهدی با اشاره به اینکه هنوز مشخص نشده که اداره نظارت بر محصولات کشاوری یا وزارت کشاورزی کدامیک بر نبود سلامتی کافی میوه و سبزیجات باید پاسخگو باشند، ادامه داد: میزان نیترات بالا در میوه وسبزیجات و محصولات غذایی سبب افزایش بار بیماری‌های مثل سرطان و بیماری‌های قلبی و عروقی شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 35 درصد از مردم جهان با مشکل تغذیه روبرو هستند، اضافه کرد: طبق آمارWHO سالیانه حدود .2.2 میلیون نفر در دنیا به علت بیماری‌های ناشی از غذا و آب می‌میرند که مشکل اصلی در این زمینه کمبود تولید غذا نیست بلکه تعادل در توزیع غذا عامل اصلی مرگ و میر مردم جهان است.