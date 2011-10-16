استقرار تیمهای پزشکی ایران در مسجد شجره

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، علی ترکان رئیس بیمارستان این مرکز در مدینه منوره ضمن اعلام خبر فوق گفت: این تیمها با در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات امدادی کامل، عهدهدار ارائه خدمات مورد نیاز به زائران هستند.
ترکان با بیان اینکه تیمهای اضطراری درمانی 20 روز در مسجد شجره مستقر هستند، افزود: ارائه خدمات به زوار در قالب دو تیم مخصوص مردان و زنان انجام می شود. این مقام مسئول یادآور شد: افراد حاضر در این تیمهای امدادی، روزانه طی هشت ساعت، از 15 نیازهای درمانی و پزشکی زوار را مرتفع می کنند.
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