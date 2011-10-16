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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۳۲

استقرار تیمهای پزشکی ایران در مسجد شجره

تیم‌های پزشکی و درمانی اضطراری اعزامی به تمتع 90، امروز 24 مهر ماه در مسجد شجره مستقر شدند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، علی ترکان رئیس بیمارستان این مرکز در مدینه منوره ضمن اعلام خبر فوق گفت: این تیم‌ها با در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات امدادی کامل، عهده‌دار ارائه خدمات مورد نیاز به زائران هستند.

ترکان با بیان اینکه تیم‌های اضطراری درمانی 20 روز در مسجد شجره مستقر هستند، افزود: ارائه خدمات به زوار در قالب دو تیم مخصوص مردان و زنان انجام می شود. این مقام مسئول یادآور شد: افراد حاضر در این تیم‌های امدادی، روزانه طی هشت ساعت، از 15 نیازهای درمانی و پزشکی زوار را مرتفع می کنند.
کد مطلب 1434924

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