حمله آمریکا به یمن 9 کشته به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بار دیگر مناطقی را در یمن بمباران کردند. در حمله امروز یکشنبه این هواپیماها به منطقه شبوا واقع در جنوب غرب یمن 9 نفر که ادعا می شود از اعضای القاعده بوده اند، کشته شدند.

بر این اساس از شب جمعه تا کنون هواپیماهای مذکور در مجموع 5 حمله به این منطقه انجام داده اند. بنا بر ادعای مقامات دولتی، القاعده شاخه یمن در این روز عملیات تروریستی علیه یک خط زیرزمینی انتقال گاز از شبوا به دریای عرب ترتیب داده است.

این در حالی است که بنا به تایید بزرگان قبیله ای یمن حملات روزهای اخیر آمریکا در این کشور به کشته شدن پسر 21 ساله "انور العولقی" و 4 نفر از اعضای خانواده وی منجر شده است.

گفتنی است العولقی شهروند آمریکایی که به ادعای واشنگتن رهبری شاخه القاعده یمن را به عهده داشت در حمله مشابهی در روز سی ام سپتامبر کشته شد.