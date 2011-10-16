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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۵۲

در گرگان/

قزاقستان در رقابتهای تیمی مسابقات بین المللی تنیس روی میز بانوان اول شد

قزاقستان در رقابتهای تیمی مسابقات بین المللی تنیس روی میز بانوان اول شد

گرگان - خبرگزاری مهر: تیم قزاقستان در سکوی نخست مسابقات تیمی رقابتهای بین المللی تنیس روی میز بانوان در گرگان ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخش تیمی این مسابقات از روز شنبه در گرگان آغاز شد و عصر یکشنبه پایان یافت.

در بازی فینال در گیم نخست محجوبه عمرانی به مصاف ناتالیا اسلادکوا رفت و با نتایج 11-5، 6-11، 11-3، 7-11، 13-11 و در نهایت با نتیجه 3 بر 2 بازی را واگذار کرد.

ندا شهسواری دیگر ملی پوش کشورمان و دارنده رنکینگ 623 مقابل حریف قدرتمند خود یلنا شاگاروا با رنکینگ جهانی 476 قرار گرفت و با نتایج 11-6، 5-11، 11-7، 8-11و 3-11  و در نهایت با نتیجه 3 بر 2 متحمل شکست شد.

در قسمت دو نفره نیز محجوبه عمرانی و ندا شهسواری 3 بر 2 بازی را به قزاقستان واگذار کردند و این بازی به گیم چهارم کشیده شد.

در گیم چهارم محجوبه عمرانی 3بر 2 با نتایج 11-1، 8-11، 11-9 ، 6-11 ، 11-7 بازی را به شاگاروا واگذار کرد و در نهایت تیم قزاقستان با نتیجه 3 بر 1 به پیروزی دست یافت و در جایگاه نخست قرار گرفت و ایران الف دوم شد.

در دیدار رده بندی نیزتیم اسلواکی و مجارستان به میدان رفتند و مجارستان 3 بر 2 از سد اسلواکی گذشت و در مکان سوم قرار گرفت.

گفتنی است قرعه کشی رقابت خای دو نفره امشب انجام خواهد شد.

کد مطلب 1434929

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