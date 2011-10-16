قزاقستان در رقابتهای تیمی مسابقات بین المللی تنیس روی میز بانوان اول شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخش تیمی این مسابقات از روز شنبه در گرگان آغاز شد و عصر یکشنبه پایان یافت.

در بازی فینال در گیم نخست محجوبه عمرانی به مصاف ناتالیا اسلادکوا رفت و با نتایج 11-5، 6-11، 11-3، 7-11، 13-11 و در نهایت با نتیجه 3 بر 2 بازی را واگذار کرد.

ندا شهسواری دیگر ملی پوش کشورمان و دارنده رنکینگ 623 مقابل حریف قدرتمند خود یلنا شاگاروا با رنکینگ جهانی 476 قرار گرفت و با نتایج 11-6، 5-11، 11-7، 8-11و 3-11 و در نهایت با نتیجه 3 بر 2 متحمل شکست شد.

در قسمت دو نفره نیز محجوبه عمرانی و ندا شهسواری 3 بر 2 بازی را به قزاقستان واگذار کردند و این بازی به گیم چهارم کشیده شد.

در گیم چهارم محجوبه عمرانی 3بر 2 با نتایج 11-1، 8-11، 11-9 ، 6-11 ، 11-7 بازی را به شاگاروا واگذار کرد و در نهایت تیم قزاقستان با نتیجه 3 بر 1 به پیروزی دست یافت و در جایگاه نخست قرار گرفت و ایران الف دوم شد.

در دیدار رده بندی نیزتیم اسلواکی و مجارستان به میدان رفتند و مجارستان 3 بر 2 از سد اسلواکی گذشت و در مکان سوم قرار گرفت.

گفتنی است قرعه کشی رقابت خای دو نفره امشب انجام خواهد شد.