سرپرست حجاج ایرانی از اقامتگاه زائران اهل سنت بازدید کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، حجتالاسلام سیدعلی قاضیعسکر در جریان این دیدار، پس از گفتوگو و احوالپرسی با زائران ایرانی که از سه استان خراسان رضوی، آذربایجانغربی و کردستان بودند، از بخشهای مختلف این هتل نیز بازدید کرد.
همچنین سرپرست حجاج ایرانی از سلفسرویس زنان زائر مستقر در این هتل دیدن کرد و جویای نظرات و پیشنهادات زائران ایرانی شد.
در این کاروان که زائران اهل سنت و تشیع این سه استان حضور دارند، حاج ملا عبدالسلام برهانی از روحانیون اهل سنت با تشکر از حضور نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، گفت: در این کاروان که متشکل از زائران خراسان رضوی، میاندوآب، بوکان و پیرانشهر است، همه در کنار یکدیگر در کمال وحدت و همدلی اعمال عبادی و زیارت خود را انجام میدهند و از خدمات ارائه شده رضایت دارند.
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