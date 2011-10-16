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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۴۴

سرپرست حجاج ایرانی از اقامتگاه زائران اهل سنت بازدید کرد

نماینده‌ ولی فقیه در امور حج و زیارت با حضور در هتل محل اقامت زائران ایرانی اهل سنت از نزدیک در جریان نحوه‌ خدمات‌رسانی به آنها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه‌ منوره، حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر در جریان این دیدار، پس از گفت‌وگو و احوال‌پرسی با زائران ایرانی که از سه استان خراسان رضوی، آذربایجان‌غربی و کردستان بودند، از بخش‌های مختلف این هتل نیز بازدید کرد.

همچنین سرپرست حجاج ایرانی از سلف‌سرویس زنان زائر مستقر در این هتل دیدن کرد و جویای نظرات و پیشنهادات زائران ایرانی شد.

در این کاروان که زائران اهل سنت و تشیع این سه استان حضور دارند، حاج ملا عبدالسلام برهانی از روحانیون اهل سنت با تشکر از حضور نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، گفت: در این کاروان که متشکل از زائران خراسان رضوی، میاندوآب، بوکان و پیرانشهر است، همه در کنار یکدیگر در کمال وحدت و همدلی اعمال عبادی و زیارت خود را انجام می‌دهند و از خدمات ارائه شده رضایت دارند.
کد مطلب 1434930

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