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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۰۳

نظری مهر:

1.3 میلیارد مترمکعب آبهای گلستان تبدیل به فاضلاب می شود

1.3 میلیارد مترمکعب آبهای گلستان تبدیل به فاضلاب می شود

گمیشان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بندرگز، کردکوی، بندرترکمن و گمیشان در مجلس شورای اسلامی گفت: یک میلیارد و 300 میلیون متر مکعب آب از کوهها به سمت دشتها سرازیر و در اثر بلا استفاده ماندن تبدیل به فاضلاب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد نظری مهر در آیین آغاز عملیات اجرایی سیستم انحرافی سیل خواجه نفس گفت: می توان با ایجاد سد ها و آب بندان های کوچک در بالادست کمک خوبی به این بخش کرد.

وی اظهار داشت:  4 هزار هکتار مزارع پرورش میگو در استان 150 تن تولیدات خواهد داشت که از این میزان 120 تن صادر خواهد شد.

وی عنوان کرد: پیش بینی می شود سطح مزارع پرورش میگو به 50 هزار هکتار نیز برسد.

نظری مهر  در ادامه گفت: آب اگر درست مدیریت نشود زیانهای زیادی به منطقه وارد می کند.

وی تصریح کرد: گلستان از نظر بلایای طبیعی جزو استانهای نامی کشوراست و بودجه های حال حاضر نمی تواند جلوی مصیبت های حاصل از بلایا را بگیرد.

وی با اشاره به محروم بودن 28 ساله استان از صنعت گفت: بر اثر استفاده نکردن از موهبتهای خدادای جزو استانهای محروم کشور هستیم و بیکاری در استان بیداد می کند.

نظری مهر با اشاره به پرورش ماهیان خاویاری تاکید کرد: اگر آبها مهار شود می توان در قسمتهای کشاورزی، دامپروری و آبزی پروری از ان استفاده کرد.

وی در پایان گفت: اگر آبهای سطحی در بخش بالا دستی کنترل شود، آب به سمت سفره های زیر زمینی می رود، زمینهای کشاورزی مشروب  و چاه ها پر می شوند.

کد مطلب 1434934

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