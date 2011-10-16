کرشنر بخت اول پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، نظرسنجی چهار موسسه تحقیقاتی در آرژانتین نشان می دهد رئیس جمهوری کنونی این کشور پیروز انتخابات ریاست جمهوری بیست و سوم اکتبر(یکشنبه اول آبان) خواهد بود.

بر اساس این نظرسنجی که نتیجه آن به تازگی در رسانه های آرژانتین منتشر شده،"کریستینا فرناندز کرشنر" با کسب 53 درصد آرا از دیگر رقبای خود در انتخابات هفته آینده پیشی گرفته است. چنین میزانی از محبوبیت کرشنر سبب خواهد شد وی در انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین در همان دور اول پیروز میدان شود.

این در حالی است که رقبای اصلی وی از جمله "هرمس بینر" سوسیالیست تنها توانست 17 درصد آرا را کسب کند و پس از وی نیز "ریکاردو آلفونسین"، "ادواردو دوهالده" و "آلبرتو روریگز" نامزدهای جناح محافظه کار با کمتر از 10 درصد آرا قرار گرفته اند.

گفته می شود مرگ همسر کرشنر در سال گذشته به میزان زیادی سبب همدردی مردم آرژانتین با وی شده و تاثیر زیادی در افزایش میزان محبوبیت وی داشته است. وی طی این مدت همواره به یادآوری مرگ "نستور کرشنر" پرداخته و در انظار عمومی با شیوه های مختلف از جمله پوشیدن لباس سیاه، ابراز احساسات با دیدن تصویر وی و ریختن اشک همدردی گروهها و اصناف مختلف آرژانتین را به خود جلب کرده است.