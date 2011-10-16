برگزاری لیگ برتر بوکس منوط به حضور شش تیم است

احمد ناطق نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون تنها چهارتیم برای حضور در فصل جدید مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور اعلام آمادگی کردند.



وی افزود: تیم هایی از تهران، اصفهان، کرمانشاه و مازندران هستند که تاکنون حضور آنان در فصل جدید این مسابقات به صورت شفاهی و کتبی قطعی شده است.



رئیس فدراسیون بوکس ادامه داد: با حد نصاب رسیدن تعداد تیمها به شش تیم، مسابقات لیگ برتر در دو گروه سه تیمی برگزار خواهد شد.



ناطق نوری اضافه کرد: فدراسیون بوکس منتظر حمایت اسپانسرها از تیم های ورزشی استانهای کشور و اعلام آمادگی آنان برای حضور در لیگ برتر باشگاههای کشور است.



رئیس فدراسیون بوکس، درخصوص فرصت های باقیمانده برای ورزشکاران کشورمان برای کسب سهیمه های ورودی بازیهای المپیک لندن اشاره کرد و گفت: در دو مسابقات پیش روی آینده که از سوی فدراسیون جهانی به زودی اعلام خواهد شد، شرایط حضور تیم های کشورها و کسب سهیمه ورودی المپیک لندن مشخص خواهد شد.