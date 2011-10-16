300 میلیون لیتر سوخت مناطق کوهستانی مازندران ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مظلومی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه بهینه سازی مصرف سوخت مازندران اظهار داشت: این مقدار سوخت در مازندران، تابستان امسال ذخیره سازی شده و توزیع آن در مناطق صعب العبور و کوهستانی و شهرهای بدون گاز استان در حال انجام است.



وی تاکید کرد: هیچ مشکلی از حیث تامین سوخت نفت سفید و نفت گاز مورد نیازخانوارها و واحدهای تولیدی بدون گاز استان وجود ندارد و ذخیره سازی خوبی در فصل تابستان انجام شده است.



مدیرشرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری، به وجود بیش از11هزار مشترک استان در پخش فرآورده های نفتی این منطقه اشاره کرد و ادامه داد: بزرگترین و بیشترین مصرف کننده فرآورده های نفتی این شرکت، نیروگاه استان و کمترین مصرف کننده مشترکان خانگی هستند.



مظلومی، ازمشترکانی که تاکنون برای خرید و ذخیره سازی سوخت مورد نیاز خود در فصل سرد سال اقدام نکردند خواست به فروشندگی های سوخت در مناطق محل سکونت خود مراجعه کنند.



وی، قیمت هر لیتر نفت سفید را هزاررریال ورنفت گاز را هزار و 500 ریال اعلام کرد.

به گزارش مهر، ساکنان هزار و 280 روستا و 56 شهر مازندران از مزایای گاز طبیعی برخوردار بوده و مابقی از سوختهای جایگزین استفاده می کنند.

مازندران بیش از سه میلیون و 100هزار نفرجمعیت دارد.