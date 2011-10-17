دکتر جوشا کوهن استاد فلسفه، علوم سیاسی و حقوق دانشگاه استنفورد و مدیر مرکز عدالت جهانی در این دانشگاه درباره نقش گسترش ایمان و معنویت در ارتقای امنیت و آرامش جوامع به خبرنگار مهر گفت: ایمان و ارزشهای معنوی می‌توانند مایه آرامش افراد و جوامع باشند.

وی افزود: تا زمانیکه ایمان و معنویت بتواند مایه اشتراک نظر میان مردم باشد و در رفتار آنها در قبال یکدیگر تأثیر مثبت داشته باشد می‌توان از نقش سازنده آن سخن گفت.

این فیلسوف سیاسی در ادامه یادآور شد: ارزشهای معنوی فی نفسه در درون انسانها آرامش و ثبات ایجاد می‌کنند. این موضوع از منظر فردی قابل توجه است. این آرامش و ثبات در عرصه اجتماعی نیز باید بروز و ظهور داشته باشد.

مؤلف "روسو: جامعه آزاد برابر" در ادامه تأکید کرد: گاهی اختلافات عقیدتی و مذهبی باعث می‌شود تا تأکید بر جنبه‌ها تفرقه‌انگیز قرار گیرد. این در حالی است که روح ادیان بر همکاری و احترام به همنوع و دست‌گیری از دیگران تأکید دارد.

وی تصریح کرد: ایمان و اعتقاد دینی و مذهبی سبب می‌شود تا افراد در دنیای کنونی با آرامش ناشی از این اعتقاد به دنیا بنگرند.

عضو آکادمی هنر و علوم آمریکا در پایان یادآور شد: وقتی این اعتقادات بتوانند وجوه مشترک خود با دیگران را بیابند در این صورت رفتارهای اجتماعی نیز از آن تأثیر مثبت می‌گیرند و کنشهای اجتماعی افراد با یکدیگر نیز در جهت آرامش جامعه گام بر خواهد داشت.