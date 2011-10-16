مجوز احداث 26 کمپ اعتیاد در مازندران صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ردایی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی مازندران در استانداری افزود: آسیب های اجتماعی به اشکال مختلف و از نوع آسیب های نوپدید و بازپدید رو به افزایش است.

وی افزود: با افزایش مراکز اورژانس اجتماعی می توان تا حدودی جلوی این آسیبها را گرفت.

مدیر کل بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه تعداد مراکز درمانی فعال ترک اعتیاد در استان دارای شاکیانی بودند، تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیتهای خالی مراکز درمانی سازمانهای مردم برای اجرای طرح درمان اجباری معتادان در مازندران ضروری است.

وی بیان داشت: با همکاری کارشناسان اورژانس اجتماعی با کلنیک مشاوره وارائه خدمات به زوجهای جوان و موارد طلاق در ارائه مهارتهای زندگی به مراجعان این سازمان برای کاهش آمار طلاق صورت گرفته است.

مدیرکل بهزیستی مازندران افزود: 18موسسه کمپ ترک اعتیاد در مازندران دارای مجوز بوده که معتادان برای ترک اعتیاد به این موسسات مراجعه می کنند و 26 کمپ در حال اخذ مجوز از این سازمان هستند.

ردایی افزود: 20 میلیون تومان یارانه به اورژانس اجتماعی استان در سال جاری اختصاص یافته است.

وی همچنین از تشکیل سه جلسه آسیب شناسی ترک اعتیاد در مازندران خبر داد.