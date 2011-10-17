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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

باروس:

تیم فوتسال فولاد ماهان قهرمان آسیا می‌شود/ لیگ ایران کیفیت قابل توجهی دارد

تیم فوتسال فولاد ماهان قهرمان آسیا می‌شود/ لیگ ایران کیفیت قابل توجهی دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: بازیکن برزیلی جدید تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان گفت: با توجه به شرایطی که بر تیم فولاد ماهان در ایران حاکم است مطمئنم می‌توانم با فولاد ماهان قهرمان آسیا شوم.

به گزارش خبرنگار مهر، برونو باروس پس از انعقاد قرارداد با فولاد ماهان سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 2009 به ایران آمدم اما در حال حاضر برای اولین بار به اصفهان آمده‌ام و باید بگویم از حضور در اصفهان خوشحال هستم.

وی با اشاره به قهرمانی فولاد ماهان در آسیا تصریح کرد: اطلاعات کاملی از این تیم دارم، فولاد ماهان دو بار قهرمان ایران شده و یک بار در آسیا به مقام قهرمانی دست یافته است بنابراین تیم کوچکی در ایران نیست.

بازیکن جدید تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان با اشاره به برنامه‌هایش در لیگ برتر فوتسال ایران بیان داشت: تمام تلاش من برای قهرمانی مجدد فولاد ماهان در لیگ ایران خواهد بود و سعی می کنم رضایت کامل کادر فنی تیم را جلب کنم و در دوران حضورم در این تیم اصفهانی، بهترین عملکردم را به نمایش بگذارم.

وی در مورد شرایط لیگ برتر ایران اضافه کرد: لیگ ایران از سطح بالایی برخوردار است و در ایران تیمی قهرمان می‌شود که واقعا قدرتمند باشد بنابراین باید با تمام وجود برای قهرمانی تلاش کنیم.

کد مطلب 1434967

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