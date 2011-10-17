به گزارش خبرنگار مهر، برونو باروس پس از انعقاد قرارداد با فولاد ماهان سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : در سال 2009 به ایران آمدم اما در حال حاضر برای اولین بار به اصفهان آمده‌ام و باید بگویم از حضور در اصفهان خوشحال هستم .

وی با اشاره به قهرمانی فولاد ماهان در آسیا تصریح کرد : اطلاعات کاملی از این تیم دارم، فولاد ماهان دو بار قهرمان ایران شده و یک بار در آسیا به مقام قهرمانی دست یافته است بنابراین تیم کوچکی در ایران نیست.

بازیکن جدید تیم فوتسال فولاد ماهان اصفهان با اشاره به برنامه‌هایش در لیگ برتر فوتسال ایران بیان داشت: تمام تلاش من برای قهرمانی مجدد فولاد ماهان در لیگ ایران خواهد بود و سعی می کنم رضایت کامل کادر فنی تیم را جلب کنم و در دوران حضورم در این تیم اصفهانی، بهترین عملکردم را به نمایش بگذارم.