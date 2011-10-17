60 واحد صنفی طی شش ماه سالجاری در زنجان پلمپ شده اند

سید جلال نبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای کالاهایی که از مجرای قانونی وارد شده و دارای ضمانت نامه هستند، شناسنامه کالا صادر شده و دارای کد رهگیری است لذا همشهریان از خرید کالاهای فاقد کد رهگیری و کالا اجتناب کنند.

وی از تشکیل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در استان خبر داد و افزود: این انجمن که نهادی مردمی و غیر دولتی است در چهار شهرستان زنجان، ابهر، خدابنده و خرمدره تشکیل شده رسما فعالیت خود را تیر ماه سال جاری آغاز کرده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ادامه داد: این انجمن ها که با هدف اطلاع رسانی حق و حقوق مصرف کنندگان در زمینه کالای خدمات تشکیل شده در ادارت صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها مستقر است و شهروندان می توانند برای طرح مشکلات خود با شماره 4241753 در مرکز استان و سامانه 124 در شهرستان ها تماس حاصل نمایند.

نبوی در ادامه تعداد بازرسی های صورت گرفته در شش ماه اول سال جاری را هزار و 228 مورد یاد کرد و گفت: از این تعداد 994 مورد پرونده تخلف تشکیل و تعزیرات حکومتی معرفی شده است که ارزش ریالی آن دو میلیارد و 512 میلیون و 977 هزار ریال است.

