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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

نبوی:

60 واحد صنفی طی شش ماه سالجاری در زنجان پلمپ شده اند

60 واحد صنفی طی شش ماه سالجاری در زنجان پلمپ شده اند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در حال حاضر 30 هزار واحد صنفی در استان فعال است که شش ماهه گذشته حدود 60 واحد به علت نداشتن پروانه کسب پلمپ شده است.

 سید جلال نبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای کالاهایی که از مجرای قانونی وارد شده و دارای ضمانت نامه هستند، شناسنامه کالا صادر شده و دارای کد رهگیری است لذا همشهریان از خرید کالاهای فاقد کد رهگیری و کالا اجتناب کنند.

وی از تشکیل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در استان خبر داد و افزود: این انجمن که نهادی مردمی و غیر دولتی است در چهار شهرستان زنجان، ابهر، خدابنده و خرمدره تشکیل شده رسما فعالیت خود را تیر ماه سال جاری آغاز کرده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ادامه داد: این انجمن ها که با هدف اطلاع رسانی حق و حقوق مصرف کنندگان در زمینه کالای خدمات تشکیل شده در ادارت صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها مستقر است  و شهروندان می توانند برای طرح مشکلات خود با شماره 4241753 در مرکز استان و سامانه 124 در شهرستان ها تماس حاصل نمایند.

نبوی در ادامه تعداد بازرسی های صورت گرفته در شش ماه اول سال جاری را هزار و 228 مورد یاد کرد و گفت: از این تعداد 994 مورد پرونده تخلف تشکیل و تعزیرات حکومتی معرفی شده است که ارزش ریالی آن دو میلیارد و 512 میلیون و 977 هزار ریال است.
 

کد مطلب 1434968

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