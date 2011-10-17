گسترش فعالیت های ورزشی در مدارس دخترانه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ ضیاءالله اعزازی با اعلام خبر احداث استخرهای شنا در مدارس کشور، خواستار توسعه فعالیتها و فضاهای ورزشی درمدارس دخترانه شد.

وی تأکید کرد: باید فضاها و امکانات ورزشی را در مدارس دخترانه بیشتر کرد تا ورزش در بین خانمها بصورت واقعی نهادینه شود.

اعزازی با بیان اینکه امروزه زنان بیشتر از مردان در معرض بیماریهای مختلف قرار دارند، گفت: موقعیت جامعه ما طوری است که به دلیل برخی محدودیتها، زنان از فعالیتهای ورزشی کم بهره مانده و بیماری های شایع جسمی و روحی آنان را تهدید می کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ورزش باید در بین جوانان و نوجوانان جدی گرفته شود تا از بار مالی و کاری وزارت بهداشت و درمان کاسته شده و کشور متحمل آسیبهای سنگین مالی و جانی نشود.

وی تصریح کرد: مجلس و دولت برای تشویق و حمایت فعالیتهای ورزشی در بین جوانان و نوجوانان بویژه دختران و زنان آمادگی کامل دارد.

اعزازی همچنین از استخدام صدها نفر معلم ورزش در طول یک سال گذشته و احداث استخرهای شنا در مدارس از سال آینده به عنوان گامهای بزرگ دولت جهت تقویت فعالیتهای ورزشی دانش آموزان یاد کرد و گفت: یکی از سهمیه های احداث استخر شنای مدارس استان که به شهرستان بناب اختصاص یافته است، برای نخستین بار در بناب و در یکی از مدارس دخترانه این شهرستان ساخته خواهد شد.

نماینده مردم بناب در مجلس در ادامه با تأکید بر لـزوم تلاش والدین و مسئولان برای ساختن جامعه ای سالم و با نشاط گفت: باید با توجه به معنویات فرزندان در کنار فعالیت های درسی و ورزشی، خانواده هایی تربیت و تشکیل شوند که مورد افتخار نظام و رضایت مقام معظم رهبری باشند.