استقبال از ورود سلایق مختلف به انتخابات/ دامنه اختلاس را تسری می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی شامگاه یکشنبه در نشست اعضای شورای اداری آذربایجان شرقی اظهار داشت: "جماعتی درصدد خارج کردن دولت از ریل خدمت هستند اما دولت مصمم است بیش از هر زمان دیگر خدمت رسانی کرده و توطئه های دشمنان را بی اثر نماید."

وی اضافه کرد: تئوری پردازان جریان اصلاحات و برخی دشمنان در جریان انتخابات ریاست جمهوری گذشته با مطرح کردن چالش های ایدئولوژیک، چالش های طبقاتی، چالش های بین توده ها و نخبگان، چالش بین دولت و ملت، شکاف بین نسلی، شکاف قومی و شکاف جنسیتی درصدد تقویت عدم حضور آرای سفید و خاکستری در پای صندوق های رای بودند اما مشارکت مردم ایران به 40 میلیون نفر رسید و همین موضوع نقطه قوتی برای جمهوری اسلامی ایران شد.

وی افزود: از همین رهگذر دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع هدفمندی یارانه ها را اجرا کرد که به نظر می رسد با اصالت تر از ملی شدن صنعت نفت باشد.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: وظیفه دولت آن است که اثبات کند استحقاق توجه مردم را داشته و نشان دهد انتخابات فرصتی برای تازه کردن نفس انقلاب و پرشتاب کردن فعالیت هاست.

رئیس شورای اداری آذربایجان شرقی با اشاره به حل و فصل موضوع مسکن اقشار مختلف مردم با اجرای موفق طرح ملی مسکن مهر، دغدغه امروز دولت را مساله اشتغال معرفی کرد و گفت: شعار "هر ایرانی؛ یک مهارت" و "هر کارگاه؛ یک دانشگاه" باید نهادینه شده و مهارت آموزی در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

وی در ادامه استفاده از ظرفیت نمازجمعه برای اطلاع رسانی فعالیت ها و خدمات دولت را مورد تاکید قرار داد و گفت: حضور مسئولان دستگاه های اجرایی در آیین عبادی سیاسی نمازجمعه می تواند گامی در جهت حل و فصل سریع مشکلات عموم مردم باشد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین گفت: مدیران دستگاه های اجرایی موظفند به طور باشکوه عملکرد دستگاه خود را در نمایشگاهی که برای آشنا کردن عموم مردم با خدمت رسانی دولت برپا خواهد شد نمایش دهند.

وی مدیران دستگاه های اجرایی را به "رسیدگی سریع به مشکلات ایثارگران" توصیه کرد و افزود: "علاوه بر این لازم است پرچم های مندرس و فرسوده از محوطه شهر و دستگاه های اجرایی جمع آوری شده و مدیران هنگام نواخته شدن سرود ملی کشورمان به نشانه دلداگی به نظام آن را زمزمه کنند."

احمد علیرضا بیگی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش عده ای برای تسری دادن دامنه فساد اخیر بانکی به استان های مختلف پرده برداشت و گفت: در حالی برخی شایعات و حرف های بی ربط در این زمینه به راه انداخته می شود که اعتقاد مدیریت ارشد آذربایجان شرقی بر این است که چنین اتهاماتی باید در جایگاه قانونی خود مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سرپرستی شعب بانک های عامل استان خواست با رصدکردن دقیق موضوعات اقتصادی، زمینه ای فراهم کنند تا کمترین آسیب به جریان پررونق سرمایه گذاری واشتغال آذربایجان شرقی وارد شود.

وی این حرکت را ادامه سلسله تلاش های دشمن برای آسیب رساندن به دولت جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: دشمنان می کوشند با طرح موضوعاتی از این دست مردم را ناامید کرده و با متهم کردن مسئولان به اخلال اقتصادی، میزان مشارکت مردم در جریان انتخابات آتی را به حداقل ممکن برسانند.

استاندار آذربایجان شرقی دشمنان ایران و در راس آنها آمریکا را به ناامن جلوه دادن اقتصاد کشورمان متهم کرد و گفت: سناریویی که دشمنان با استناد به تخلف اخیر بانکی آن را کلید زده، ناامن جلوه دادن اقتصاد ایران است.

رئیس شورای اداری آذربایجان شرقی اضافه کرد: ایادی نظام سلطه در تلاشند مانع از تحقق وعده های دولت آقای احمدی نژاد شوند و بحث تخلف اخیر بانکی دستمایه خوبی برای آنان شده است.

بیگی عنوان کرد: "عده ای نیز همداستان دشمنان شده اند که در همین راستا می توانیم صدای کریه وزرای دولت اصلاحات را از رسانه های انگلستان و امریکا بشنویم و یا عده ای که مانند جاهلان و نادانان بر سر شاخه نشسته و بن می زنند."

استاندار آذربایجان شرقی به سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: انتخاب زمان این سفر بسیار هوشمندانه بوده است زیرا استقبال مردم از ولی امر مسلمانان و سخنرانی های ایشان در جمع اقشار مختلف مردم این استان همه رشته های دشمنان را پنبه کرد.

وی ایران را در زمان کنونی به عنوان یکی از کشورهای اثرگذار و پرقدرت منطقه معرفی کرد و گفت: ترکیه و عربستان دو کشور دیگر منطقه اند که به اتفاق ایران، وزن قابل توجهی به خود اختصاص داده اند.

علیرضا بیگی توضیح داد: ترکیه و عربستان با چالش هایی مواجه اند اما نفوذ قدرت نرم ایران همواره مورد هراس استکبار بوده است و با وجود تمام تهدیدها و تحریم ها الگوبرداری از کشورمان همچنان ادامه دارد.

بیگی، پرونده سازی غرب علیه ایران را جزو برنامه های عادی آن ها بیان کرد و افزود: پرونده هسته ای از جمله این موارد است که متاسفانه قبلاً با عمل منفعلانه توسعه فعالیت های هسته ای کشور ممکن نشد اما دولت نهم و دهم با جرات وارد عرصه شد و ایران را صاحب فناوری هسته ای کرد.

وی تصریح کرد: نظام سلطه و آمریکا باید به این نکته توجه کند که بدون مشارکت ایران و قدرت راهبردی جمهوری اسلامی نمی تواند مسایل عراق و افغانستان را حل و فصل کند.

در این نشست، استاندار آذربایجان شرقی از خدمات مدیران کل سابق امور اداری مالی و نیز مدیرکل سابق آمار استانداری، مدیرکل سابق ثبت احوال، فرمانده سابق پایگاه دوم شکاری تبریز، مدیرعامل سابق سازمان همیاری شهرداری ها، مدیر سابق دفتر تبریز خبرگزاری جمهوری اسلامی، مدیرکل سابق اوقاف و امورخیریه، مدیرکل سابق تعاون و مدیر کل سابق کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی قدردانی و ضمن معرفی مدیران جدید، برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

در نشست شورای اداری آذربایجان شرقی همچنین تعدای از مدیران دستگاه های اداری و اساتید دانشگاه و حوزه در سخنان جداگانه ای به طرح دیدگاه های خود پرداختند.