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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۸:۴۵

آژیده تاکید کرد:

نمایشگاه توانمندیهای دولت باید باشکوه برگزار شود

نمایشگاه توانمندیهای دولت باید باشکوه برگزار شود

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی خواستار توجه ویژه دستگاه های اداری استان به برگزاری باشکوه نمایشگاه توانمندی های دولت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آژیده شامگاه یکشنیه در نشست شورای اداری آذربایجان شرقی گفت: حضور باشکوه و فعالانه در این نمایشگاه، دفاع از حیثیت اداری و انقلابی، عرضه قابلیت های نظام و دولت جمهوری اسلامی و پاسخ دندان شکن به دشمنان دولت و نظام است.

وی گفت: هیئت ارزیاب، دستگاه های فعال در جریان برگزاری این نمایشگاه را شناسایی و ضمن معرفی، مورد تجلیل قرار خواهد داد.

آژیده یادآور شد: دولت در زمینه مسکن مهر کارهای بزرگی انجام داده و افتخارات ارزشمندی به نمایش گذاشته که قبل از آن سابقه نداشته است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دولت آقای احمدی‌نژاد با مواضع خود در مساله هسته‌ای، عزت و سربلندی را به ارمغان آورد و این در حالی است که ملت ایران سرافکندگی دولت قبلی در عدم توان دفاع از موضوع هسته‌ای را مشاهده کرده است.

نمایشگاه توانمندی های دولت در آذربایجان شرقی آبان امسال در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1434978

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