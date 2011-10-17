برگزاری همایش بزرگ روز کوهنورد در استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش راس ساعت 17 روز پنجشنبه مورخه 28 مهرماه تا ساعت 18 روز جمعه 29 مهراه درکرج، انتهای بلوار طالقانی، جنب میدان کوه نور برگزار می گردد.

دبیر هیئت کوهنوردی استان البرز و مسئول همایش بزرگ روز کوهنورد علیرضا کاتوزیان افزود: ارایه گزارش عملکرد یک ساله هیئت ها، گروههای کوهنوردی، سازمانهای دولتی و خصوصی ونمایش دستاوردها، تجهیزات و فروشگاههای لوازم مرتبط با کوهنوردی و کوهپیمایی از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای این همایش می باشد.

کاتوزیان در پایان با تشریح اهمیت ورزش و فواید کوهنوردی ابراز امیدواری کرد که این همایش با استقبال پرشور ورزشکاران و ورزش دوستان ومسئولان روبرو شود.

