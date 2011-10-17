موفقیتهای اخیر قهرمانان ورزش البرز مایه دلگرمی مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز منتقمی طی پیامی این موفقیتها را به تمامی خانواده بزرگ ورزش البرز تبریک گفت .

دربخشی از پیام مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز آمده است: بدون تردید این موفقیتها درعرصه ورزش استان بدست نمی آید مگر با تلاش هیاتهای ورزشی که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی اذعان داشت: ضمن تبریک قهرمانی مسعود پرویز،قهرمان البرزی تیم ملی کاراته که با اقتدار قهرمان جوانان جهان شد وکسب مدال طلای حمیدرضا قلی پور و مدال برنز تالوی بانوان در رشته دوئیلینگ دو نفره توسط میترا عباسی و محبوبه کریمی ووشوکاران البرزی که برای اولین بار در تاریخ ووشو ایران حاصل شد نمونه کوچکی از توانایی ها وپتانسیل ورزش البرز است.

منتقمی بیان کرد: همچنین با موفقیت آرزو ملک مربی البرزی تیم ملی بانوان نجات غریق درمسابقات آسیایی چین ، کسب مقام قهرمانی بانوان ورزش سه گانه وتیم سوارکاری درمسابقات کشوری ونایب قهرمانی تیم دوچرخه سواری البرز درکشورطی هفته اخیر، امید می رود تا در سایه همت و تلاش جامعه ورزش استان البرز، بار دیگر شاهد به اهتزاز در آمدن پرچم مقدس ایران اسلامی در رقابت های مختلف باشیم.