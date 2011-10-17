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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

موفقیتهای اخیر قهرمانان ورزش البرز مایه دلگرمی مردم است

موفقیتهای اخیر قهرمانان ورزش البرز مایه دلگرمی مردم است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان البرز گفت: قهرمانی ملی پوشان استان البرزدرمسابقات جهانی ووشو ، کاراته، نجات غریق و قهرمانی تیمهای سه گانه، سوارکاری و دوچرخه سواری در مسابقات کشوری در هفته اخیر مایه مباهات ورزش این استان نوپا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز منتقمی طی پیامی این موفقیتها را به تمامی خانواده بزرگ ورزش البرز تبریک گفت .

دربخشی از پیام مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز آمده است: بدون تردید این موفقیتها درعرصه ورزش استان بدست نمی آید مگر با تلاش هیاتهای ورزشی که جای تقدیر و تشکر دارد.
 
وی اذعان داشت: ضمن تبریک قهرمانی مسعود پرویز،قهرمان البرزی تیم ملی کاراته که با اقتدار قهرمان جوانان جهان شد وکسب مدال طلای حمیدرضا قلی پور و مدال برنز تالوی بانوان در رشته  دوئیلینگ دو نفره توسط  میترا عباسی و محبوبه کریمی ووشوکاران البرزی که برای اولین بار در تاریخ ووشو ایران حاصل شد نمونه کوچکی از توانایی ها وپتانسیل  ورزش البرز است.
 
منتقمی بیان کرد: همچنین با موفقیت آرزو ملک مربی البرزی تیم ملی بانوان نجات غریق درمسابقات آسیایی چین ، کسب مقام قهرمانی بانوان ورزش سه گانه وتیم سوارکاری درمسابقات کشوری ونایب قهرمانی تیم دوچرخه سواری البرز درکشورطی هفته اخیر، امید می رود تا در سایه همت و تلاش جامعه ورزش استان البرز، بار دیگر شاهد به اهتزاز در آمدن پرچم مقدس ایران اسلامی در رقابت های مختلف باشیم.
کد مطلب 1434987

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