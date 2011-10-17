گفتمان ایثار و شهادت به سهولت برای نسل جوان بازشناسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی در جلسه ستاد بزرگداشت کنگره سرداران و ده هزار و 400 شهید مازندران در استانداری افزود: حال و هوای جبهه ها و تنویر ارزشهای ماندگار دفاع مقدس برای نسل جوان جامعه بسیار شیرین و خاطره انگیز خواهد بود.

وی اظهار داشت: روحیه جهاد، فداکاری، مجاهدت و ایثار رزمندگان می تواند از طریق برگزاری یادواره های شهدا برای آینده سازان و جوانان ارزشی جامعه بازشناسی و معرفی شود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه صحنه های شورانگیزی در دوران دفاع مقدس و حماسه های بی بدیل خلق شده است، تصریح کرد: محوری ترین نکته میثاث شهدا، میثاق با رهبری و ولایت فقیه بوده است که می توان برای آیندگان درس آموز باشد.

طاهایی به استقبال پرشور مردم کرمانشاه در سفر مقام معظم رهبری به این استان اشاره کرد و افزود: این استقبال گرم و پرشور مردم به تاسی از ولایت مداری و ولایت پذیری رزمندگان و جوانان غیور دیروز بوده که در خون، دل و جان، پاکدلان و غیور مردان و شیرزنان این دیار ساری و جاری شده است.

استاندار مازندران با تاکید بر همکاری فرمانداران برای برگزاری کنگره سرداران و ده هزار شهید مازندران در سال آینده، افزود: راه، اندیشه، منش و ارزشهای والای شهدا باید به نحو شایسته ای برای آیندگان و جوانان این دیار شناسانده شود.

طاهایی با بیان اینکه نقش رزمندگان دوران دفاع مقدس در مقابله با رژیم بعثی بسیار ماندگار و حماسی بوده است، اظهار داشت: باید با برگزاری کنگره سرداران و ده هزار شهید مازندران، این ارزشهای پاک و متعالی معرفی و از مقام شامخ شهدا و خانواده های آنان تجلیل شود.

به گزارش مهر، در این مراسم استاندار مازندران متن تقدیرنامه فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به سرتیپ دوم پاسدار محمد تقی شاهچراغی فرمانده سپاه کربلای مازندران و سرهنگ پاسدار سعید رنجبر، رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران را به ترتیب به جهت کسب عناوین فرمانده موفق در بین فرماندهان سپاه کشور و مسئول موفق تر در بین سازمانهای بسیج سازندگی کشور قرائت و برای موفقیت این افراد با اهدای صلواتی از سوی حاضران، اجابت دعا شد.



