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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۸:۵۶

فلاح اعلام کرد:

آسانسور ویزه معلولان در شهرداری بابل نصب می شود

آسانسور ویزه معلولان در شهرداری بابل نصب می شود

بابل - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر بابل گفت: شهرداری بابل مکلف به نصب آسانسور ویژه معلولان تا آذر ماه امسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام حسن فلاح شامگاه یکشنبه در نشست با انجمن معلولان شهرستان بابل بیان داشت: امیدواریم تا آذر ماه امسال، آسانسور ویژه معلولان و جانبازان در شهرداری بابل نصب شود.

شهردار بابل نیز بیان داشت: خدمت به معلولان اجر دنیوی و معنوی دارد و شهرداری خودرا موظف به خدمت رسانی بیشتربه معلولان می داند.

فرهادعسکری افزود: با اعتبار 300 میلیون ریالی، عملیات اجرایی آسانسور برای جانبازان و معلولان ساختمان اداری شهرداری درحال خرید بودهو امیدواریم بزودی نصب شود.

وی گفت: پروژه همسان سازی و احداث پلهای  عبور ویلچر در نقاط پرتردد شهر بابل آغاز شده وا ز سال گذشته تمامی ساختمانهای دولتی و عمومی ملزم به رعایت دستورالعمل های قانونی در این ارتباط شدند و شهرداری در صدور پایان کار این مورد را رعایت می کند.

به گزارش مهر، در این جلسه حسن فلاح رئیس شورای اسلامی شهر بابل، به عنوان عضویت افتخاری جامعه معلولان شهرستان بابل درآمد.

شهر بابل، شش هزار نفر جانباز و معلول دارد و بسیاری از ادارات و اماکن عمومی فاقد امکانات عبور و مرور افراد معلول هستند.

کد مطلب 1435002

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