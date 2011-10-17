مشارکت اولیاء و مربیان ضامن بهداشت روانی دانش آموزان است

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله کریم زاده ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در مراسم نمادین گرامیداشت روز پیوند اولیا و مربیان که در مدرسه کاطم میثمی اراک برگزار شد افزود: همکاری و مشارکت والدین و مربیان نقش بسزایی در رشد و ترقی دانش آموزان و شکوفایی استعداد های آنها داشته و تقویت این ارتباط سازنده از اولویت های کاری آموزش و پرورش استان مرکزی است.

وی با اشاره به نامگذاری هفته پیوند اولیا و مربیان از تاریخ 24 لغایت 30 مهرماه در تقویم بیان داشت: آشنایی والدین دانش‌آموزان با قوانین و مقررات آموزش و پرورش به ‌ویژه آیین‌نامه انجمن اولیا و مربیان، ارائه بهترین راهکارها برای تقویت رابطه خانه و مدرسه، ترویج و تقویت فرهنگ مشارکت‌جویی در اولیای دانش‌آموزان و تبیین جایگاه انجمن اولیا و مربیان در نظام تعلیم و تربیت از مهم‌ترین اهداف هفته پیوند اولیا و مربیان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی با تاکید بر ضرورت تقویت ارتباط اولیا و مربیان گفت: بی شک تا هنگامى که اهمیت ارتباط میان خانواده و مدرسه براى اولیا مشخص نشود، نمى‌توان آنها را در مسائل آموزشى و پرورشى دانش‌آموز مشارکت داد.

کریم زاده یادآور شد: هفته پیوند اولیا و مربیان فرصت مناسبى براى نشان دادن ضرورت این ارتباط است.

وی با بیان این که پیوند اولیا و مربیان مهم‌ترین عامل تربیت و رشد فکری و اخلاقی کودکان و نوجوانان است گفت: همکاری و مشارکت والدین و مربیان از اهمیت شگرفی در راستای رشد و ترقی دانش‌آموزان و شکوفایی هر چه بیشتر استعداد آنها برخوردار است که این مهم برگسترش این همکاری‌ ها می افزاید