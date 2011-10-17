مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و تاجیکستان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، دولتعلی حاتم اف یکشنبه شب در دیدار با استاندار هرمزگان مردم هرمزگان را همچون هوای آن خونگرم و مهمان دوست عنوان کرد و افزود: جمهوری تاجیکستان از زمانیکه استقلال خود را به دست آورد تمام اقلام مورد نیاز و صادرات و واردات خود را از بندر مهم و استراتژیک بندرعباس در ایران انجام داده است.

وی افزود: بندرعباس با دارا بودن امکانات مناسب زیرساختی و قرار گرفتن در منطقه استراتژیک نقش مهمی در تجارت و اقتصاد کشورهای آسیای میانه و اتصال آنها به دریا و ارتباط با سایر کشورهای مهم دنیا خواهد داشت.

حاتم اف مناسبات دو کشور ایران و تاجیکستان بسیار خوب ارزیابی کرد و خواستار افزایش این مناسبات شد.

سفیر تاجیکستان با اشاره به ظرفیتهای موجود در کشورهای عضو اکو عنوان کرد: امیدواریم رهاورد اجلاس سه روز بندرعباس که به عنوان نقشه راه برای این کشورها است در آینده پرثمر باشد.

وی تقویت زیرساختها و راه اندازی کریدورهای جدید را در رونق اقتصادی کشورها مهم دانست و اظهارداشت: امید است کشورهای همسایه با همکاری و همدلی بتوانند زیرساختها را تقویت کنند.